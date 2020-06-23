23 Haziran Survivor SMS oylama sıralaması netleşti mi? Survivor'da bu hafta giden yarışmacı kim oldu?

Survivor'da bu akşam ilk olarak iletişim oyunu heyecanı yaşandı. Yarışmacılar sevdikleriyle görüşebilmek için büyük bir mücadele sarf etti. Ardından ada konseyi toplandı ve elenen isim giderek artmaya başladı. İki dokunulmazlık oyununu kazanan Cemal Can Evrim ve Sercan'ı aday gösterirken, bir dokunulmazlık oyununu kazanan Sercan, Nisa'yı aday gösterdi. Nisa, Evrim ve Sercan arasından adaya kimin veda ettiği merak ediliyor. İşte 23 Haziran Survivor SMS oylama sıralamasına dair detaylar...

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Şu an ada konseyi toplandı ve bu hafta adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı duyuracak.