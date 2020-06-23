Lezzet Düşkünleri'nde her gün bir takım mutfağa girerek şefin kendilerine verdiği süre içerisinde menüsünü çıkarmaya çalışıyor. Cumartesi günleri ise haftanın elemesi gerçekleşiyor ve en düşük puanı alan takım eleniyor. Geçtiğimiz hafta Selen ve Gizem'in takımı elenirken Berna Şef ve Tuğba da son ikiye kalmıştı. Peki bugün yarışan ikili kaç puan aldı. Yarışmanın ünlü şefi damak tadı ve mutfağa dair bilgi birikimiyle dikkat çekiyor. TV8 Lezzet Düşkünleri sunucusu hakkındaki bilgileri derledik.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ 23 HAZİRAN PUAN DURUMU
Bugün yarışan Berna Şef'nın menüsünde Fırınlanmış Kapya Biberli Domates Çorbası, Kuşkonmazlı ve Gravyer Peynirli Tart Yöresel Lezzet olarak Geleli Kebabı ve İzmir Bombası yer aldı. Günün puanlaması 3, 3, 3, 2, 4, 2, 3, 3 toplamda 23 puan olarak belirlendi.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRİELE SPONZA KİMDİR?
Lezzet Düşkünleri yarışmasının sunucusu olarak tanınan Gabriele Sponza 1982 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Gabriele Sponza eğitimini Amerika Birleşik Devletleri'nde Johnson&Wales Üniversitesi Mutfak Sanatları bölümünde eğitim aldı. Eğitimi sonrası profesyonel aşçılık hayatına Fransa'nın Tremolat ve Marsilya bölgelerindeki 3 Michelin yıldızlı restoranlarda çalışarak devam etti.
Gabriele Sponza, İstanbul'da Sait Halim Paşa Yalısı'nda bulunan Clement's Restoran'ın şefliğini yaptı. Ardından "The Bosphorus" bünyesindeki Gaja Restaurant'ta 2 Michelin yıldızlı Şef Dominic Jack ile birlikte çalıştı. Şimdilerde ise Şef Gabriele Sponza'nın elinden çıkan yemekler Fransız Mutfağı üzerine kurulu ancak İtalyan Akdeniz Mutfağı tatları da menüde mevcut olan "Wanda" adlı mekanıyla lezzet severlerle buluşuyor.
Gabriele Sponza, Mutfak ve Restaurant İşletmeciliği Eğitmenliği kariyerine ilk olarak İstanbul Mutfak Sanatları Akademisi'nde başladıktan sonra, iki yıl İzmir Ekonomi Üniversitesi Mutfak Sanatları ve Yönetimi bölümü ve Özyeğin Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu'nda Eğitmen Şef olarak görev yaptı.