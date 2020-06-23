Bir zamanların güzel ve başarılı oyuncusu İpek Tanrıyar mutlu bir evlilik sürüyor. Şimdi ise oğlu Aras'ı kucağına alan İpek Tanrıyar ilk kez anne olmanın heyecanını yaşıyor. Instagram hesabından oğlunun dünyaya geldiğini duyuran İpek Tanrıyar'ın hayatına dair bilgiler de gündemde merak konusu oldu ve sık sık araştırılmaya başlandı. İşte güzel anne hakkındaki bilgiler…
İPEK TANRIYAR KİMDİR?
İpek Tanrıyar, ( 25 Ekim 1980, İstanbul) Türk oyuncu ve manken.
1980 Doğumlu, Trakya Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu oyuncu ve manken. 2002 Yılında Brindar Adlı Bir Filmde Oynadı. Milano'da Bir Türk'ün Sahibi Olduğu Mankenlik Ajansinda Çalıştı. Daha Sonra Bir Tatlı Huzur, Karaoğlan ve Serseri Gibi Çeşitli Dizilerde Rol Aldı.
Kendi Okulumuza Doğru - (2008)
Hayal Ve Gerçek - (2007) - Firuze
Sıla - (2006)
Sensiz Olmuyor - (2005) - Aslı
Brindar - (2004)
Japonyalı Gelin - (2003)
Serseri - (2003) - Eylül
Karaoğlan - (2002) - Ülger
Belalım Benim - (2002)
Bir Tatlı Huzur - (2002)
Karate Can - (2000)