Katma Değer Şaban oyuncuları kimdir? Katma Değer Şaban konusu ne?

Televizyon ekranlarında bu akşam yayınlanacak sinema filmi Katma Değer Şaban oyuncuları kimdir? Katma Değer Şaban konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler izleyiciler tarafından merak ediliyor. Kemal Sunal'ın izleyicileri kahkahalara boğan komedi filmlerinden birisi olan Katma Değer Şaban konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. İşte, Katma Değer Şaban filmi hakkında merak edilen bilgiler!

KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİ KONUSU!

Şaban küçükken annesi ölünce babası tarafından Almanya'ya dayılarının yanına gönderilmiştir, babası ile tam 20 yıldır yüz yüze görüşmemiştir. Şaban (Kemal Sunal) özel eğitim almış gizli polistir, sadece polis biriminden bağlantısı olan birkaç üst rütbeli kişi kimliğini bilir ve asla gerçek işini ailesi dahil hiç kimseye söylemez. Aldığı eğitimler yüzünden birçok spor dalında birinciliği vardır, bunları kullanarak babasına yıllarca mektup ve fotoğraflar ile kendisini sporcu olarak tanıtmıştır. Babası çalıştığı yerdeki dolandırıcılık olayında suçlu bulunup, kefaletle dışarı çıkar.