Doya Doya Moda finaline son iki hafta kaldı. İzlenme rekorları kıran yarışmada rekabet de arttı, en iyisi olmak için uğraşan yarışmacılardan birinci kimin olacağı merak konusu… Gerginliklerin de eksik olmadığı Doya Doya Moda'da bugün en yüksek ve en düşük puanı alan yarışmacılar hangileri oldu? 23 Haziran Salı Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Betül 14 puan ile günün birincisi oldu.
Emel: 8
Hanzade:11
Su:6
Sündüz: 6
Gamze:13
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (19 HAZİRAN)
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Su, Gamze ve Büşra girdi. Su potadan kurtulan ilk isim oldu. Elenen kişi Büşra oldu.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
DOYA DOYA MODA SÜNDÜZ KİMDİR?
28 yaşındaki Sündüz Durmaz, aslen Cezayirli. Babasını hiç tanımayan Sündüz Durmaz, Doya Doya Moda'da gözyaşlarına boğulmuştu.
Türk biriyle evli ve 2 çocuk annesi olan Sündüz Durmaz, eski bir model. Sündüz Durmaz'ın eşi Ahmet Durmaz, turizm ve otelcilik sektöründe çeşitli işler yapan bir iş adamıdır.
46 yaşında olan Ahmet Durmaz İstanbul'da ikamet ediyor.
Sündüz ve Ahmet çiftinin iki kız çocuğu var.