Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Bilindiği üzere eleme adayları cumartesi akşamı Evrim Keklik, pazar akşamı Nisa Bölükbaşı ve dün akşam da Sercan Yıldırım olmuştu. Bu akşam programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor kim elendi, adadan kim gitti büyük bir heyecanla cevap arıyor. Peki, Survivor kim elendi? 23 Haziran Survivor'da adaya kim, hangi yarışmacı veda etti?

SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?

Survivor'da bu hafta kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Şu an ada konseyi toplandı ve bu hafta adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı duyuracak.