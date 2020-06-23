Survivor'da bu akşam iletişim oyunu ve eleme heyecanı bir arada yaşandı. Bilindiği üzere eleme adayları cumartesi akşamı Evrim Keklik, pazar akşamı Nisa Bölükbaşı ve dün akşam da Sercan Yıldırım olmuştu. Bu akşam programı ekranları başında takip edemeyen izleyiciler ise Survivor kim elendi, adadan kim gitti büyük bir heyecanla cevap arıyor. Peki, Survivor kim elendi? 23 Haziran Survivor'da adaya kim, hangi yarışmacı veda etti?
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da bu hafta kim elendi, adadan kim gitti sorusunun yanıtı henüz belli olmadı. Şu an ada konseyi toplandı ve bu hafta adaya veda eden ismi Acun Ilıcalı duyuracak.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı henüz belli oldu. Kırmızı ve mavi takım arasında mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 7'lik skorla KIRMIZI takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da üçünüz dokunulmazlık oyununda finale kalan isimler Cemal Can ve Nisa oldu. İkili arasındaki mücadele sona erdi ve kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal Can'ın açıkladığı SERCAN, üçüncü eleme adayı olarak belirlendi.
CUMARTESİ VE PAZAR SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?
İlk dokunulmazlık oyununu kazanan isim CEMAL CAN oldu. Cemal ilk eleme adayı olarak EVRİM'i gösterdi. İkinci dokunulmazlık oyununu Sercan kazandı ve Nisa'yı eleme adayı olarak gösterdi.
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da ödül oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. İki takım arasındaki kıyasıya sona erdi. Kazanan takım 10'a 9'luk skorla KIRMIZI TAKIM oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 9
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA