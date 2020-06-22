Kuruluş Osman her hafta yaşanan gelişmelerle ve kadroya katılan isimler heyecan giderek artıyor. Son olarak geçtiğimiz hafta Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun diziye katılması heyecanı doruklara çıkarmıştı. Diziyle ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. Survivor 2020'de Ünlüler takımında yer alan Mert Öcal'ın Kuruluş Osman kadrosuna katılacağı iddia ediliyor. Peki, Mert Öcal, Kuruluş Osman kadrosuna mı katılıyor? İşte merak edilenler...

MERT ÖCAL KURULUŞ OSMAN KADROSUNA MI KATILIYOR?

Survivor 2020'ye yakın bir süreçte veda eden Mert Öcal'ın Kuruluş Osman'a katılacağına dair yapılmış resmi bir açıklama yok. Ancak dizinin yapımcı şirketi ve yayıncı kuruluşundan konu hakkında açıklama gelirse haberimizde yer alacaktır.