Çukur bu akşam var mı? Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve izleyicilerin merakla beklediği Çukur dizisinin yeni bölümlerine Corona virüs nedeniyle ara verilmişti. Peki Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İddialara göre, dizinin yeni sezonu Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve oyuncu Öner Erkan projeden ayrılacak.
ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
İddiaya göre ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonda yayınlanacağı kesinleşti. Medya kulislerinde konuşulan haberlere göre, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek 94. bölümüyle, yani 4. sezon 1. bölümüyle dizi kaldığı yerden devam edecek. İddialara göre, dizinin yeni sezonu Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve oyuncu Öner Erkan projeden ayrılacak. Ancak henüz dizinin yapım şirketinin konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.
ÇUKUR BU AKŞAM VAR MI?
Çukur dizisi bu akşam Show TV'de yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümlerinin Eylül ayında başlaması bekleniyor.
ÇUKUR SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Ağabeyleriyle sorunlarını çözemeyen Yamaç bir çare bulmak için Vartolu'ya danışacak. Vartolu'dan aldığı fikirle eski bir dostundan yardım isteyen Yamaç, Cumali ve Selim'den istediği tepkiyi alamayacak. Koçovalı kardeşler sorunlarını yine kendi yöntemleriyle çözmeye karar verirken hapishanedeki Vartolu olanlara müdahale edemeyecek. Gizli görüşmelerine devam eden Azer ve Karaca'nın bir karar vermeleri gerekecek. Akın ise Songül'e yaklaşmak için bir adım atacak. Koçovalı kardeşler diğer sorunlarını çözmeye çalışırken, yeni düşmanları Arık Böke Erdenet'le ilgili ulaşacakları yeni bilgi merak konusu olacak.