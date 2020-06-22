Çukur bu akşam var mı? Show TV'de Pazartesi akşamları yayınlanan ve izleyicilerin merakla beklediği Çukur dizisinin yeni bölümlerine Corona virüs nedeniyle ara verilmişti. Peki Çukur bu akşam var mı? Çukur yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İddialara göre, dizinin yeni sezonu Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve oyuncu Öner Erkan projeden ayrılacak.

ÇUKUR YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

İddiaya göre ekranların sevilen dizisi Çukur'un yeni sezonda yayınlanacağı kesinleşti. Medya kulislerinde konuşulan haberlere göre, 7 Eylül 2020 Pazartesi günü ekrana gelecek 94. bölümüyle, yani 4. sezon 1. bölümüyle dizi kaldığı yerden devam edecek. İddialara göre, dizinin yeni sezonu Selim Koçovalı'nın ölümüyle başlayacak ve oyuncu Öner Erkan projeden ayrılacak. Ancak henüz dizinin yapım şirketinin konuyla ilgili bir açıklaması bulunmuyor.