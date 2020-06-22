Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Funda Arar, "Sizleri çok özlemişim. Bu gece ben ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur. 3,5 ay evdeydik, kiloları aldık. Artık sıkı bir diyet yaparak kilolardan kurtulmamız lazım" dedi. Funda Arar'ı dinleyen Orhan Gencebay ve Sevim Emre, masada oturdukları süre boyunca maskelerini çıkarmadı.