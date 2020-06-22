Ünlü popçu Funda Arar, koronavirüs salgını nedeniyle ara verdiği sahnesine geri döndü. 3.5 ay sonra Bodrum'da ilk kez sahneye çıkan Funda Arar, şarkılarıyla hayranlarına keyifli anlar yaşattı. Şarkıları kadar sahne performansıyla da dikkati çeken Arar'ı, Nilgün Belgün, Leyla Kırca, Erhan Yazıcıoğlu ve eşi Müge Yazıcıoğlu, Orhan Gencebay ve hayat arkadaşı Sevim Emre'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimler de izledi.
Şarkı aralarında hayranlarıyla sohbet de eden Funda Arar, "Sizleri çok özlemişim. Bu gece ben ve orkestra arkadaşlarımı yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederiz. İnşallah hepimiz için iyi bir yaz sezonu olur. 3,5 ay evdeydik, kiloları aldık. Artık sıkı bir diyet yaparak kilolardan kurtulmamız lazım" dedi. Funda Arar'ı dinleyen Orhan Gencebay ve Sevim Emre, masada oturdukları süre boyunca maskelerini çıkarmadı.
"TEDBİRLİ DAVRANMAK ŞART"
Gencebay sorular üzerine, "Tedbirli davranmak hem kendimiz hem çevremiz için önemli." dedi. Hiçbir şey yiyip içmeyen çift, 2 saat sonra evlerinin yolunu tuttu..