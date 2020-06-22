Müge Anlı Atv ekranlarında bir cinayeti daha aydınlattı. Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Altuntaş cinayetinin üzerine gitti, 11 ay sonunda acı itiraf geldi. 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, kuzeni Mehmet Taşdelen ile iddiaya göre birliktelik yaşıyordu. Taşdelen'in iddiası yalnızca bununla da sınırlı değildi. İkili birlikte İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye giriyordu.
18 Temmuz günü en son Mehmet Taşdelen ile görüşen Ayşe Altuntaş, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bütün oklar kuzen Mehmet Taşdelen'i işaret ediyordu. "Ben bu kadını dünyalardan çok seviyordum, ona zarar veremem diyen!" Taşdelen, kuzeni ile para karşılığında birlikte olduğunu iddia etmiş ve 'beni yoldan çıkardı' demişti. Müge Anlı, kan donduran itirafı 22 Haziran Atv canlı yayınında aktardı. Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedini gömdüğü yeri gösterdi ve ardından tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.
AYŞE ALTUNTAŞ CİNAYETİNDE BEKLENEN İTİRAF!
Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti Mehmet Taşdelen verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Taşdelen sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etti! Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm. " sözleriyle korkunç cinayeti itiraf etti. Mehmet Taşdelen ifadesinde " Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürdü.
18 Temmuz 2019 günü Gaziosmanpaşa'daki evinden çıkan ve kayıp olarak aranan Ayşe Altuntaş'ın hem sevgilisi hem de kuzeni olan Mehmet Taşdelen tarafından canice öldürüldüğü ortaya çıktı.
Cinayeti itiraf eden Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedinin yerini gösterdi. Cinayetin detayları ise dehşete düşürdü. Müge Anlı canlı yayınına çıkarak, kuzeni Ayşe Altuntaş ile cinsel birliktelikleri olduğunu ve Altuntaş'ı canından çok sevdiğini ileri süren Mehmet Taşdelen, 11 ay sonunda gerçeği itiraf etti. Sorgusunun 3. gününde 4 çocuk annesi sevgilisi Ayşe Altuntaş'ı öldürüp gömdüğünü itiraf eden Mehmet Taşdelen, emniyet güçlerini bahsi geçen ormanlık alana görüdü ve cesedin yerini gösterdi.
MEHMET TAŞDELEN: YÜZÜKOYUN GÖMDÜM
Verdiği ifade her şeyi itiraf eden Taşdelen cinayetinde nasıl işlediğini anlattı. Taşdelen, piknik yaptığı sırada Ayşe Altuntaş ile aralarında tartışma yaşandığını ve bu tartışmadan sonra yanındaki silahla bir el ateş ederek talihsiz kadını öldürdüğünü itiraf etti. Mehmet Taşdelen Ayşe Altuntaş'ı daha sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya yüzükoyun gömdüğünü söyledi. Yaklaşık bir yıldır bulunamayan cenaze, gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Mehmet Taşdelen ise Emniyetteki sorgusundan sonra mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi.
4 Haziran Perşembe günü Atv ekranlarına konuşan ilk ve tek görgü tanığı sözleri ile dikkat çekti. 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş'a ne oldu? Gözaltına alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest kalan Mehmet Taşdelen köyüne gitti. Müge Anlı'daki Ayşe Altuntaş olayında son durum ne? Tüm olaylar yaşanırken ailenin aklında tek bir soru işareti varı: Kimse görmedi mi?
TEK GÖRGÜ TANIĞI ÇOBAN KONUŞTU!
11 ay sonra görgü tanığı çoban konuştu! Sürpriz gördü tanığı ikiliyi defalarca ormanlık bölgede gördüğünü ve genelde ilkindi namazı vakti geldiklerini belirtti.
"Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime '5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz' dedim" sözleri ile dikkat çeken görgü tanığı çobanın bahsettiği bölge ile Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.