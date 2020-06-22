Müge Anlı Atv ekranlarında bir cinayeti daha aydınlattı. Hafta içi her gün izleyicisi ile buluşan Müge Anlı, Ayşe Altuntaş cinayetinin üzerine gitti, 11 ay sonunda acı itiraf geldi. 42 yaşındaki 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, kuzeni Mehmet Taşdelen ile iddiaya göre birliktelik yaşıyordu. Taşdelen'in iddiası yalnızca bununla da sınırlı değildi. İkili birlikte İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye giriyordu.

18 Temmuz günü en son Mehmet Taşdelen ile görüşen Ayşe Altuntaş, esrarengiz bir şekilde ortadan kayboldu. Bütün oklar kuzen Mehmet Taşdelen'i işaret ediyordu. "Ben bu kadını dünyalardan çok seviyordum, ona zarar veremem diyen!" Taşdelen, kuzeni ile para karşılığında birlikte olduğunu iddia etmiş ve 'beni yoldan çıkardı' demişti. Müge Anlı, kan donduran itirafı 22 Haziran Atv canlı yayınında aktardı. Mehmet Taşdelen, Ayşe Altuntaş'ın cesedini gömdüğü yeri gösterdi ve ardından tutuklanarak Metris Kapalı Cezaevi'ne gönderildi.

AYŞE ALTUNTAŞ CİNAYETİNDE BEKLENEN İTİRAF!

Aylardır araştırma yapan İstanbul Emniyeti Mehmet Taşdelen verdiği çelişkili ifadeler dolayısıyla gece yarısı operasyonuyla gözaltına alınmıştı. Taşdelen sorgusunun üçüncü gününde Ayşe Altuntaş'ı öldürdüğünü itiraf etti! Katil ifadesinde; "O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm. " sözleriyle korkunç cinayeti itiraf etti. Mehmet Taşdelen ifadesinde " Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini öne sürdü.