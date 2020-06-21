"ŞAMPUAN DÖKTÜ ZANNETTİM"

Olayı anlatan anneanne, "Benim haberim yoktu. Bana anneanne diye seslendi. Yanıma oturdu. Ben de zannettim ki bana bir şey söyleyecek. Ona doğru eğildim kafamda bir şey patladı, önce şampuan döktü zannettim" dedi.