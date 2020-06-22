ONUR TUNA KİMDİR?



16 Temmuz 1988 yılında Çanakkale'de Doğan Onur Tuna; yengeç burcudur. Onur Tuna'nın babası öğretmen, annesi ise tapu dairesinden emeklidir. bir abisi olan

Onur Tuna; Dokuz Eylül Üniversitesi İktisat fakültesinde lisans eğitimini tamamlamış; ayrıca Ege Üniversitesi Konservatuarı'nda Sanat Müziği ses eğitimi de almıştır. Gitar çalmasını bilen Onur Tuna'nın Tıpkı sen ve Acım vardı adlı iki şarkısı da vardır. Ayrıca yetmişe yakın şarkısı olan Onur Tuna 1 95 boyunda ve 28 yaşındadır.

Onur Tuna ortaokul yıllarından beri lisanslı voleybol ve basketbol oynamıştır. Ortaokul ve lise yıllarında Tiyatro oyunlarında da yer almaya başlayan Onur Tuna; İzmir'de üniversitede okuduğu yıllarda 4 yıl profesyonel olarak mankenlik de yapmıştır. İzmir Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi alan Onur Tuna; senaryosunu Mahsun Kırmızıgül'ün yazmış olduğu 2011 yılında ATV'de yayınlanan Hayat Devam Ediyor adlı dizide Siraç Bakırcı karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında başrollerini Engin Akyürek ve Farah Zeynep Abdullah ile paylaştığı Bir Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filminde rol almıştır. 23 Aralık 2014 tarihinde ekranlarında yeni başlamış olan Filinta dizisinde Filinta Mustafa karakterini canlandıran Onur Tuna birkaç film ve dizide yer almıştır







Onur Tuna'nın oynamış olduğu filmler ve diziler şunlardır; Filinta - Bin Yılın Şafağında, Ahirim Sensin ; Filinta- Bir Osmanlı Polisiyesi, Bir Küçük Eylül Meselesi adlı sinema filmi ve Hayat Devam Ediyor dizisidir. ve cesur yürek dizisinde ömer karakterini canlandırdı.