21 HAZİRAN GÜNEŞ TUTULMASI TÜRKİYE'DEN İZLENECEK Mİ

Yarın gerçekleşecek güneş tutulmasının en net izleneceği yerler Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin olarak belirtildi. Asya kıtasından da net şekilde Güney ve Doğu Avrupa bölgeleri ile Kuzey Avustralya 'da kısmi olarak izlenecek güneş tutulması, Türkiye 'de Hakkari'den net şekilde izlenebilecek.

NASIL İZLENİR?

Halkalı ve parçalı şekilde meydana gelecek güneş tutulmasının özel göz koruması ile izlenmesi gerekmektedir. Güneş disk, ancak güneş ışınımının zararlı bölümünün uygun şekilde filtrelenmesi sonası izlenebilecek. Güneş gözlükleri bu konuda uygun değildir. Ancak uygun olarak tasarlanıp üretilmiş sertifikalı Güneş filtreleri gözlüklerle izlenebilecek.