Haberler Galeri Magazin Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, canlı yayında yaptığı evlilik açıklaması ile herkesi şaşırttı. Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden sona erdiğini ileri sürdü.

21.06.2020 10:09 - Son Güncelleme: 21.06.2020 10:20
Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Ünlü fenomen Danla Bilic takipçilerine açtığı Instagram canlı yayınında öyle bir itirafta bulundu ki herkes şoke oldu.
Survivor 2020 yarışmacılarından Cemal Can Canseven'in fenomen arkadaşı Danla Bilic en büyük destekçilerinden.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Survivor 2020'de şampiyonluk mücadelesi veren Cemal Can Canseven ile yakın arkadaş olan Danla Bilic, ağızları açık bırakan bir itirafta bulundu.

Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

"EVLİLİĞİMİZ 5 AY SÜRDÜ"
"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."

Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Sosyal medya fenomeni, canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine ise "Yarın neden magazindeyim? Can'la evliliğimizi söylediğim için mi?" yanıtını verdi.

Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Babalar Günü'nde ünlülerden duygusal paylaşım! 'Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan babam...'
Babalar Günü'nde ünlülerden duygusal paylaşım! 'Benim hatıralarımda bile olmayacak kadar kısa yaşayan babam...'