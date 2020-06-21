Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!
Survivor yarışmacısı Cemal Can Canseven ile çok yakın arkadaş olduğu bilinen sosyal medya fenomeni Danla Bilic, canlı yayında yaptığı evlilik açıklaması ile herkesi şaşırttı. Çektiği makyaj videolarıyla adını duyuran Danla Bilic, Instagram'dan canlı yayın yaparak takipçilerinin sorularını yanıtladı. Cemal Can Canseven ile 5 ay evli kaldıklarını söyleyen Danla, evliliklerinin ihanet yüzünden sona erdiğini ileri sürdü.
21.06.2020 10:09
- Son Güncelleme: 21.06.2020 10:20
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