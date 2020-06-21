Danla Bilic'ten Survivor Cemal Can Canseven hakkında şoke eden itiraf: 5 ay evli kaldık!

"EVLİLİĞİMİZ 5 AY SÜRDÜ"

"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."