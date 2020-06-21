Ünlü Youtuber Danla Bilic Cemal Can ile yakın arkadaşlığı ile biliniyor ve iletişim ödüllerinde görüşüyorlardı. Danla Bilic'in bomba evlilik itirafı ise herkesi şok etti. Danla Bilic Cemal Canla evli olduğunu ve daha sonra boşandıklarını söyleyince gündem konusu oldu. Peki Danla Bilic Cemal Can ile gerçekten evlendi mi? Hangi açıklamalarda bulundu? İkilinin hayatına dair bilgileri de haberimizde derledik.

'CAN BENİ ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIK'

"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."

Sosyal medya fenomeni, canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine ise "Yarın neden magazindeyim? Can'la evliliğimizi söylediğim için mi?" yanıtını verdi. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.