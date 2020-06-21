Ünlü Youtuber Danla Bilic Cemal Can ile yakın arkadaşlığı ile biliniyor ve iletişim ödüllerinde görüşüyorlardı. Danla Bilic'in bomba evlilik itirafı ise herkesi şok etti. Danla Bilic Cemal Canla evli olduğunu ve daha sonra boşandıklarını söyleyince gündem konusu oldu. Peki Danla Bilic Cemal Can ile gerçekten evlendi mi? Hangi açıklamalarda bulundu? İkilinin hayatına dair bilgileri de haberimizde derledik.
'CAN BENİ ALDATTIĞI İÇİN AYRILDIK'
"Şu an evli değiliz. Zamanında öyle bir dönemimiz oldu, 5 ay sürdü. Baktık evli yapamıyoruz, 'arkadaş kalalım' diye düşündük. Evet, ciddiyim. Can beni aldattığı için ayrıldık."
Sosyal medya fenomeni, canlı yayın sırasında gelen bir soru üzerine ise "Yarın neden magazindeyim? Can'la evliliğimizi söylediğim için mi?" yanıtını verdi. Danla Bilic, gündem olan 'evlilik' sözleri sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şaka yaptığını belirtti.
"SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNDE GÖZ YAŞLARINI TUTAMADILAR"
Survivor'da 7 Nisan Salı iletişim ödülünü kazanan gönüllüler takımından Cemal Can Canseven, yakın dostu olan Danla Bilic ile aylar sonra ilk kez konuşabilmişti. Uygulama üzerinden birbirine mesaj atan ikili arasındaki yazışma herkesi güldürmüştü.
Birbirlerini çok özlediklerini söyleyen ikiliden Cemal, o anlarda gözyaşlarını tutamamıştı. Cemal Can, Danla Bilic'e takım arkadaşları için "Arkamdan konuşuyorlar mı?" diye sormuştu. Bilic ise "Sadece yüzlerine gül" diyerek arkadaşını uyarmıştı. Ardından geçtiğimiz haftalarda yapılan açık arttırmada sütlaç yiyebilmek için her şeyini ortaya koyan arkadaşına müjde veren Danla, fırın sütlaç yapmayı öğrendiğini söylemişti. Survivor'ın zor şartlarında aşırı bronzlaşan Cemal için beyazlatıcı krem de aldığını söyleyen Bilic, arkadaşının performansına da övgüler yağdırmıştı.
Her yarışmacının 5 dakika süresi olduğu bu konuşma ödülünde Danla Bilic, Cemal Can'a "Telefonu al ve koş da daha çok konuşalım" diye espri yapmıştı.
SURVİVOR CEMAL CAN KİMDİR?
Annesi Rize'li, babası Selanik göçmeni olan Cemal Can 24 yaşında, İzmir doğumlu. Kendisinden 9 yaş büyük, "küçük annem" dediği bir ablası var.
Liseye kadar olan eğitimini İzmir'de tamamlayan Cemal Can, Yeditepe Üniversitesi Reklam Tasarımı ve İletişim bölümünü okumaya başlayınca bu vesileyle İstanbul'a yerleşti ve arkadaşının bir tavsiyesi üzerine okulunu dondurup İstanbul DJ Academy'de DJ'lik eğitimi almaya başladı.
DANLA BİLİC KİMDİR?
Danla Bilic, 5 Ekim 1994 tarihinde Kütahya'da dünyaya gelmiştir.
Lisans eğitimine Beykent Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde 2. sınıfta devam etmektedir. Asıl adı Neslihan Damla Akdemir'dir. Dünyaca ünlü sosyal medya platformu olan YouTube'da paylaşmış olduğu makyaj videoları ile bir çok kitlenin sevgisini toplamıştır. Samimi ve doğal kişiliği sayesinde kısa bir süre içerisinde bir milyon takipçiye sahip oldu.
Paylaşmış olduğu videolara verdiği isimlerle de dikkatleri üzerine toplayan Bilic, kendi makyaj markasını oluşturarak internet üzerinden satışlara da başlamıştır. Danla Bilic şimdiler de ise Makyaj Avcıları adlı yarışma programında sosyal medya fenomenleri Kedi Mari ve Berk Yılmaz ile birlikte jüri üyeliği yapmaya hazırlanmaktadır.