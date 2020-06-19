Yarına Tek Bilet yayınlandı! Netflix’in ilk Türk filmi Yarına Tek Bilet konusu ve oyuncuları!

YARINA TEK BİLET FİLMİ KONUSU NEDİR VE OYUNCULARI KİMLER?



Film, Ankara'dan İzmir'e doğru bir yolculuk sırasında birbirine rastlayan iki yabancının romantik hikayesini konu alıyor. İkilinin sürtüşmeyle başlayan ilişkisi, birbirlerini tanıdıkça aslında geçmişe bir sünger çekmek istediklerini fark etmeleri ve kendi gerçekleri ile yüzleşmeye başlamalarıyla farklı bir yola evriliyor. Yarına Tek Bilet, 19 Haziran'da Netflix'te gösterimde olacak.

Yarına Tek Bilet filminin yapımcılığını OG Medya ve PToT film üstleniyor. Yönetmen koltuğunda ise Aile Arasında, Çok Film Hareketler Bunlar gibi filmlerin de yönetmenliğini yapan, Netflix'in bir diğer projesi Atiye ile tanınan Ozan Açıktan oturuyor.





DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?



Dilan Çiçek Deniz, 28 Şubat 1995'te Sivas'ta doğmuştur. Annesi ve babası öğretmendir. Babasının adı Orhan Deniz, annesinin adı Hale Temizyürek'dir. Lisedeyken üç sene boyunca tiyatro eğitimi almıştır. 17 yaşındayken Liseler arası Tiyatro Yarışması'na katılıp oyunculuk ödülü almıştır. Ege Üniversitesinde Turizm Rehberliği okurken asıl istediği bölümün karşılaştırmalı edebiyat olduğuna karar vererek sınavlara tekrar girip karşılaştırmalı Edebiyat bölümüne geçiş yapmıştır. Oyuncu 15 yaşında "Güneşi Annem Sanırdım" adında şiir kitabı çıkarmıştır.

Modellik de yapan Dilan Çiçek Deniz, 2014 yılında Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasına katılmış ve 2. olmuştur.2015 yılında Miami'de düzenlenen Kainat güzellik yarışmasında ülkemizi temsil etmiştir.