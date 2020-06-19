Taşıyıcı: Son Hız filmi oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız konusu nedir?

Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmde, babası Rus mafyası tarafından kaçırılan, Frank Martin'in babasını kurtarmak için tehlikeli bir yolcuğa çıkması konu ediliyor.

TAŞIYICI SON HIZ KONUSU

Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

TAŞIYICI SON HIZ OYUNCULARI

Ed Skrein

Loan Chabanol

Ray Stevenson

Lenn Kudrjawizki

Tatiana Pajkovic

Anatole Taubman

Gabriella Wright O

Radivoje Bukvic

Cedric Chevalme

Samir Guesmi

Noémie Lenoir