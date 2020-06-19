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    • 19.06.2020 17:45
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    Taşıyıcı: Son Hız filmi oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız konusu nedir?

    Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinema severler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında filmlerin konuları ve oyuncu kadroları merak ediliyor. Peki, Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

    Taşıyıcı: Son Hız filmi oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız konusu nedir?

    Taşıyıcı: Son Hız oyuncuları kimdir? Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu nedir? Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak Taşıyıcı: Son Hız filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmde, babası Rus mafyası tarafından kaçırılan, Frank Martin'in babasını kurtarmak için tehlikeli bir yolcuğa çıkması konu ediliyor.

    TAŞIYICI SON HIZ KONUSU

    Artık eski hızlı hayatını terketmiş olan Frank Martin (Ed Skrein), Fransa'nın güneyinde yaşamakta ve sadece bazı çok gizli teslimatlarla ilgilenmektedir. Ancak yaptığı son teslimat başına büyük iş açacaktır: 3 güzel kadına şoförlük yaptıktan sonra, onu ziyarete gelmiş babasının Rus mafyası tarafından kaçırıldığını öğrenir. Babasını kurtarabilmek için Anna (Loan Chabanol) önderliğindeki kadınlarla tehlikeli bir işbirliğine girişmek zorunda kalacaktır.

    TAŞIYICI SON HIZ OYUNCULARI

    Ed Skrein
    Loan Chabanol
    Ray Stevenson
    Lenn Kudrjawizki
    Tatiana Pajkovic
    Anatole Taubman
    Gabriella Wright O
    Radivoje Bukvic
    Cedric Chevalme
    Samir Guesmi
    Noémie Lenoir

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