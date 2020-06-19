Elif itirafı bomba! Survivor'da Barış Murat Yağcı hayat hikayesini anlattı!

Survivor 2020 finale doğru yaklaşırken heyecanın dozu da gitgide yükseliyor. Dün akşamki Survivor ada konseyinde açıklamalarıyla gündem olan Barış Murat Yağcı, yeni fragmanda sakatlanıyor. Daha önce de başına kazalar gelen Survivor Barış'ın omzunda sakatlık vardı, peki yine aynı sakatlığı mı nüksetti, parkurda neler yaşadı? İşte Survivor Barış Murat Yağcı hakkında merak edilenler…
"İNSANLARA KOLAY GÜVENEBİLEN, KOLAY AÇILABİLEN BİRİ DEĞİLİM"
"İnsanlara kolay güvenebilen, kolay açılabilen biri değilim" diyen Barış Murat Yağcı açıklamasında şunları söyledi: Daha önce yaşadığım birkaç olay vardı. Basketbolu bırakma sebebim yaşadığım bir sağlık sorunuydu. Bir daha hayatım boyunca bir şey yapamayacağımı düşündüm. Sonrasında modellik yapmak için yurt dışına çıkmıştım, üç sene yurt dışında yaşadım. Yurt dışında yaşadığım süreçte annem 4 kere kansere yakalandı ve her defasında bunu yenmeyi başardı. Türkiye'ye temelli dönüş yapmak zorunda kaldım. Bir şekilde dizi sektörüne girdim. Elle tutulur birkaç iş yaptım ama hiçbir zaman ünlü bir birey olmadım, hatta kendimi hiçbir zaman ünlü olarak nitelendirmedim. Siz beni ünlüler takımına aldınız, ama kendi tercihimle gönüllüler takımına geçip gerçek Barış'ı bulma yolunda önemli bir adım attım. Sonrasında yaşananlar zaten beni gerçek Barış Murat Yağcı ile tanıştırdı.
Survivor hiçbir zaman birisinin basamak yeri olamaz, başlangıç yeri olabilir. Kendimde bunu da gözlemledim. Kız kardeşimin doğumunda annemi kaybetme riskim vardı. O günden sonra bir çocukluk yaram vardı. İnsanlara güven, konuşma ve açılma kısmında eksik kaldığım doğrudur ama zamanla bunları elimden geldiği kadar telafi ettim. Gerçek yaşantımda kimse beni eleştirmedi, herkes olumlu şeyler söylediği için gerçek kimliğimi bulamadım. Bu yarışma sayesinde, beni eleştiren insanlar sayesinde gerçek kimliğimi buldum. Bugüne kadar bana destek olan herkesten Allah razı olsun. Elimden gelen performansı yapmaya çalışıyorum. Bir sakatlığım vardı, hala da var. Performansım bundan sonra iyi olmayabilir, beni geçmişle hatırlasınlar. Herkesin ellerinden öpüyorum."
SURVİVOR BARIŞ MURAT YAĞCI ELİF İÇİN NELER SÖYLEDİ?
"İlk gün tanıdığım Elif kimse, geçen sürede kendini hep aynı şekilde korudu. Bir hayat kuracaksam umarım Elif karakterinde ve onun gibi anaç birisiyle, anne duygusu çok yüksek, karakterli ve ayaklarının üzerinde durabilen bir kişilikle evlenme fırsatına erişirim"
DAHA ÖNCE DE SAKATLANMIŞTI
Ödül oyununda 4-4 beraberlik varken, ünlülerden Sercan Yıldırım ile gönüllülerden Barış Murat Yağcı parkura çıktı. Sercan, ikinci atışında isabeti sağlayarak takımına bir sayı kazandırdı. Baştan sona çekişmeli geçen oyundan sonra Barış'ın eli sol omzundaydı.
Barış'a gerekli müdahaleleri yapan Doktor Metin Kuş, başarılı yarışmacıyı kontrol etti ve kötü bir durumu olmadığını söyledi.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?
Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA