Selen Özcan/Gizem Özcan

Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.



Gökhan Sarı/Burhan Selvi

37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.



Tuğba Okul/Berna Okul

Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.



Cemile Şef ile eltisi Arzu

Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.