Survivor'ın başarılı yarışmacılarından biri olan Berkan Karabulut'un hayatı sık sık araştırılıyor. Anlat Bakalım oyunlarındaki eğlenceli halleri, dobra sözleri ve parkurdaki hızlılığı ile ön plana çıkan Survivor Berkan kimdir? Sorusunun yanıtı her zaman merak ediliyor. İletişim ödülünde görüştüğü Survivor Berkan'ın sevgilisinin kim olduğu da araştırma konusu oluyor. İşte ayrıntılar…
SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?
Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.
7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.
SURVİVOR BERKAN'IN SEVGİLİSİ LALE ONUK KİMDİR?
Survivor'da yarışmaya Gönüllüler takımında devam eden Berkan'ın sevgilisi Lale Zuzanna Onuk İstanbul'da doğdu. Varşova Sosyal Bilimler ve Psikoloji üniversitesi Psikoloji bölümü 2. sınıf öğrencisiyken Miss Turkey 2018'de 19. Numarada yarıştı. 1,80 boyunda olan Onuk şu anda 22 yaşında...
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI
SURVİVOR'DA ERZAK OYUNUNU KİM KAZANDI?
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 7
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?
Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA