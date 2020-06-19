Ian Holm kimdir? Bilbo Baggings’i canlandıran Ian Holm hayatını kaybetti! Ian Holm hangi filmlerde oynadı?

Ian Holm kimdir? Ian Holm hangi filmlerde oynadı? Sinema dünyasında birçok karakteri canlandırarak damga vuran ve hafızalarda yer edinen Sir ünvanlı Ian Holm hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi serisinde Bilbo Baggings karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncunun ölümünün ardından Ian Holm kimdir sorusuna yanıt aranıyor.
IAN HOLM KİMDİR?
Ian Holm, 12 Eylül 1931 tarihinde Goodmayes, Ilford, İngiltere'de doğmuştur. Tam adı Ian Holm Cuthbert'dır. Annesi Jean Wilson Essex'in akıl hastanesinde çalışan hemşireydi. Babası doktor James Harvey Cuthbert bir psikiyatristti. Londra'da büyüdü. Yedi yaşındayken "Les Miserables" filmini görüp oyuncu olmaya karar verdi. 1950 yılında girdiği Royal Academy of Dramatic Arts'da okuyup mezun oldu.
Ian Holm,sinema sektörüne geçmeden önce Royal Shakespeare Company'nin tiyatro oyuncusu idi. Royal Shakespeare Company'de William Shakespeare'in oyunundan 1965 yılında uyarlanan "Wars of the Roses" filminde III. Richard'ı canlandırarak sinemaya başladı.Ian Holm, Harold Pinter tarafından yazılan ve 1973 yılında filmi yapılan"The Homecoming"deki Lenny rolüyle "Bir Oyunda En İyi Aktör" dalında Tony Ödülü kazandı. Holm'un ilk büyük film rolü 1979 yılında yönetmenliğini Ridley Scott'un yaptığı ve başrolünde Sigourney Weaver ve John Hurt'un oynadığı "Yaratık" filminde oynadığı rolü olmuştur.
1981 yılında "Chariots of Fire" filmindeki Sam Mussabini karakteri, Holm'a Cannes Film Festivali'nde özel bir ödül ve Akademi Ödülleri'nde "En İyi Yardımcı Aktör" ödülünü kazandırdı. İngiltere'de "En İyi Yardımcı Aktör" dalında BAFTA Ödülü kazandı.
1997 yılında yönetmenliğini Luc Besson'un yaptığı "The Fifth Element / Beşinci Güç" filminde Bruce Willis, Gary Oldman, Milla Jovovich, Chris Tucker ile beraber oynarken rahip Vito Cornelius karakterini canlandırdı.
2001 yılında başrolünde Johnny Depp'in oynadığı "Cehennemden Gelen" filminde fizikçi William Gull karakterini canlandırdı.
Yazar John Ronald Reuel Tolkien yazdığı romandan uyarlanan ve yönetmenliğini Peter Jackson'ın yaptığı Yüzüklerin Efendisi üçlemesinin ilk ve üçüncü filmlerinde hobbit Bilbo Baggins karakterini canlandırdı. Filmlerde Elijah Wood, Ian McKellen, Viggo Mortensen, Liv Tyler, Sean Astin, Orlando Bloom, Dominic Monaghan, Cate Blanchett, Hugo Weaving, Andy Serkis, Karl Urban gibi oyuncular rol almıştır.