Ian Holm kimdir? Bilbo Baggings’i canlandıran Ian Holm hayatını kaybetti! Ian Holm hangi filmlerde oynadı?

Ian Holm kimdir? Ian Holm hangi filmlerde oynadı? Sinema dünyasında birçok karakteri canlandırarak damga vuran ve hafızalarda yer edinen Sir ünvanlı Ian Holm hayatını kaybetti. Yüzüklerin Efendisi serisinde Bilbo Baggings karakteriyle hatırlanan ünlü oyuncunun ölümünün ardından Ian Holm kimdir sorusuna yanıt aranıyor.

IAN HOLM KİMDİR?

Ian Holm, 12 Eylül 1931 tarihinde Goodmayes, Ilford, İngiltere'de doğmuştur. Tam adı Ian Holm Cuthbert'dır. Annesi Jean Wilson Essex'in akıl hastanesinde çalışan hemşireydi. Babası doktor James Harvey Cuthbert bir psikiyatristti. Londra'da büyüdü. Yedi yaşındayken "Les Miserables" filmini görüp oyuncu olmaya karar verdi. 1950 yılında girdiği Royal Academy of Dramatic Arts'da okuyup mezun oldu.

Ian Holm,sinema sektörüne geçmeden önce Royal Shakespeare Company'nin tiyatro oyuncusu idi. Royal Shakespeare Company'de William Shakespeare'in oyunundan 1965 yılında uyarlanan "Wars of the Roses" filminde III. Richard'ı canlandırarak sinemaya başladı.Ian Holm, Harold Pinter tarafından yazılan ve 1973 yılında filmi yapılan"The Homecoming"deki Lenny rolüyle "Bir Oyunda En İyi Aktör" dalında Tony Ödülü kazandı. Holm'un ilk büyük film rolü 1979 yılında yönetmenliğini Ridley Scott'un yaptığı ve başrolünde Sigourney Weaver ve John Hurt'un oynadığı "Yaratık" filminde oynadığı rolü olmuştur.