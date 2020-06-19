Doya Doya Moda kim elendi? 19 Haziran Cuma Doya Doya Moda günün birincisi kim?

TV8'de hafta içi her gün saat 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda günün birincisi açıklandı ve haftanın en düşük puanını alarak elenen isim belli oldu. Haftanın en yüksek puanını açık ara kazanan isim belirlenirken, potaya giren 3 kişi arasından biri yarışmaya veda etti. Finale az bir zaman kala her Cuma bir kişinin elendiği Doya Doya Moda'da en düşük puanı kim aldı? İşte Doya Doya Moda'da bugün yaşananlar…
DOYA DOYA MODA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Hanzade altın kolyenin sahibi oldu, böylelikle ikinci kolyesini almış oldu.
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ?
Bu hafta eleme potasına Doya Doya Moda Su, Gamze ve Büşra girdi. Su potadan kurtulan ilk isim oldu. Elenen kişi Büşra oldu.
DOYA DOYA MODA HANZADE KİMDİR?
Doya Doya Moda yarışmasına sonradan dahil olan Hanzade Nuh, 32 yaşında. Yarışmaya İstanbul'dan katılan Hanzade Nuh, aslen Adanalı. Aşçılık yapan Hanzade Nuh, Doya Doya Moda programına katılma nedenini şu sözlerle dile getirdi. "Tarzıma çok güveniyorum, aynı zamanda enerjime çok güveniyorum."
Kolye almayı başaran isimlerden biri olan Hanzade Nuh, birkaç kez kolyeyi sınırda kaybettiği için çok üzülmüş, gözyaşlarını tutamamıştı.
DOYA DOYA MODA BÜŞRA KİMDİR?
Doya Doya Moda'da haftanın ilk gününde yarışmaya yeni yarışmacı dahil oldu. Yarışmaya İstanbul'dan katılan 24 yaşında olan Büşra Koçak, iş sağlığı ve güvenliği uzmanı ve son bir yıldır güzellik sektöründe çalışıyor. 1.64 boyundaki yeni yarışmacı 76 kilo. 42-44 beden olan Büşra yarışmacılardan herkesi sevdiğini ve finale gitmek için çabalayacağını söylüyor.