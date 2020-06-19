Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?

Dün akşam ada konseyinde hayatlarını anlatan yarışmacılar arasında Elif Gören'in hikayesi de oldukça dikkat çekti. Ailesinden bahsederken duygu yüklü bir konuşma yapan ve Acun Ilıcalı'yı da ağlayan Survivor Elif'in hayatı merak konusu oldu ve gündemde sıkça araştırılmaya başlandı. Gitgide parkurlardaki performansı da yükselen Survivor Elif Gören'in hayatına dair bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
"ÖMRÜNÜ BİZE ADAYAN BİR KADIN VARDI KARŞIMIZDA"
Elif Gören: "Çok güzel bir aileye sahiptim. Ömrünü çocuklarına adamış bir anneme sahiptim. Zorlu bir çocukluk yaşadım. Ailevi problemlerimiz vardı. Hayat mücadelesine 12 yaşında başladım. bu sorumluluğu almak zorunda kaldım. Bunun için mutlu ve gururluyum. Çünkü annemin bir umudu vardı. ömrünü hiçbir karşılık beklemeden çocuklarına harcayan bir anne vardı. Annem çok güçlü bir kadın. Ona iyi bir hayat sunmak istiyordum. Ömrünü bize adayan bir kadın vardı karşımızda. Onların başını hiçbir zaman eğmemeye çalıştım. Önce basketbol sonra atletizme yönlendirildim."
KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?
Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
SURVİVOR ELİF'E NE OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta Survivor dokunulmazlık oyununda havuza atladığı sırada kafasına aldığı darbe ile fenalaşan Elif'e, Doktor Metin Kuş ve ekibi müdahale etti. Elif'in acı içinde kıvrandığı anlar kameraya yansırken, genç yarışmacı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Elif'in yarışmaya devam edip etmeyeceği merak konusuyken konseyde konuyla ilgili Acun Ilıcalı'dan açıklama geldi. Ilıcalı, Elif'in tomografisinin Türkiye'ye yollandığını belirtip şu açıklamayı yaptı:
"Doktorumuz Metin Kuş Elif ile beraber ve onu takip ediyor. Metin hocamız Türkiye ile bu konuyu konuşup değerlendirecek. Yarın sabah ilk haberleri alacağız. Size de bu konuyu hemen ulaştıracağız."
Daha sonra ise Ilıcalı Elif'in yarışmaya devam edebileceğini söylemişti.
SURVİVOR ELİF GÖREN KİMDİR?
14 Şubat 1990 yılında Bursa'nın İznik ilçesinde doğan Elif Yıldırım Gören, 400 metre engelli yarışında uzmanlaşmış kadın koşucumuzdur.
1.70 boyunda ve 55 kilo olan Elif Gören, Kemal Şencan ve Fausto Ribeiro tarafından çalıştırılan ENKA Spor Kulübü üyesidir.
Elif Yıldırım Gören, 2012 Yaz Olimpiyatları'ndaki 4 × 400m bayrak yarışı etkinliğine katılan en genç milli atletizm takımı üyesi olmuştur.