Elif Gören nereli kaç yaşında? Elif Gören anne ve babası kimdir?

"ÖMRÜNÜ BİZE ADAYAN BİR KADIN VARDI KARŞIMIZDA"

Elif Gören: "Çok güzel bir aileye sahiptim. Ömrünü çocuklarına adamış bir anneme sahiptim. Zorlu bir çocukluk yaşadım. Ailevi problemlerimiz vardı. Hayat mücadelesine 12 yaşında başladım. bu sorumluluğu almak zorunda kaldım. Bunun için mutlu ve gururluyum. Çünkü annemin bir umudu vardı. ömrünü hiçbir karşılık beklemeden çocuklarına harcayan bir anne vardı. Annem çok güçlü bir kadın. Ona iyi bir hayat sunmak istiyordum. Ömrünü bize adayan bir kadın vardı karşımızda. Onların başını hiçbir zaman eğmemeye çalıştım. Önce basketbol sonra atletizme yönlendirildim."

KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ YARIŞMACILAR KAZANDI?



Survivor'da çeyrek final dönemine girilmesiyle birlikte yarışmacılar kaptanlık oyununu kazanmak için ciddi performans sergiledi. Çekişmeli geçen oyunun sonunda kaptanlık oyununu Elif ve Yasin kazandı. Böylece Elif ve Yasin takım kaptanı oldu.



SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?



KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM

MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA