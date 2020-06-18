Survivor ne zaman bitecek? Survivor finali ne zaman yapılacak?

Survivor finali ne zaman? Survivor ne zaman bitecek? TV 8 ekranlarında her gün yayınlanan ve büyük ilgi gören yarışma programı Survivor'da sona doğru yaklaşıldı. Çeyrek final heyecanı başlarken, son 8 isim için büyük halk oylaması başlatıldı. Programın fanları da sevdiği kişiler için SMS göndermeye devam ediyor. Peki, Survivor finali ne zaman?
SURVİVOR NE ZAMAN BİTECEK?
Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı.
Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor'da her yarışmacı bireysel mücadele edecek. çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak. Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine salı günü belli olacak.
Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı. Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor'da her yarışmacı bireysel mücadele edecek. çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak. Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine salı günü belli olacak.
SURVIVOR'DA MAVİ VE KIRMIZI TAKIM DÖNEMİ SONA ERDİ
Survivor 2020'de ünlüler takımından Aycan'ın elenmesi ile yeni sisteme geçilmişti. Bu sistemden her hafta kaptanlık oyunu oynanıyor ve iki kaptan, kırmızı ve mavi takımları oluşturuyordu. İlk hafta Sercan kırmızı takımın, Cemal Can ise mavi takımın kaptanı oldu. Son kalan 10 yarışmacı arasında bireysel olarak sembol final oyunu oynandı. Bu oyunda diğer 9 kişiyi geçerek birinci olan Elif Yıldırım Gören, Survivor 2020'nin ilk çeyrek finalisti oldu.
Survivor 2020'nin yeni sisteminde ilk elemede adaya veda eden isim Yunus Emre oldu. Kalan 9 kişi ile Survivor'da geçtiğimiz hafta son kez kaptanlık oyunu oynandı ve Ardahan mavi takımın, Cemal Can ise kırmızı takımın kaptanı oldu. İki hafta süren mavi ve kırmızı takımlar dönemi artık sona erdi.
Survivor'da son bölümde Ardahan'ın elenmesinin ardından çeyrek final dönemi başladı.