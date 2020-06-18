Survivor ne zaman bitecek? Survivor finali ne zaman yapılacak?

Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor'da her yarışmacı bireysel mücadele edecek. çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak. Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine salı günü belli olacak.

Türkiye'den Dominik'e bağlanan Acun Ilıcalı, elenen isimden önce Survivor'daki yeni dönemi anlattı. Yarışmacı sayısının azaldığı Survivor'da her yarışmacı bireysel mücadele edecek. çarşamba ve perşembe günü gerçekleşecek konseylerde toplu SMS oylaması yapılacak, bu oylama finale kadar geçerli olacak. Üç dokunulmazlık oyunu ile üç eleme adayı belirlenecek ve Survivor'a veda edecek isim yine salı günü belli olacak.