Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden konusu nedir?

Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu nedir? Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmde, ünlü çizgi film serisi Ninja Kaplumbağalar yeni maceralarla sinema ekranına taşınıyor.

NİNJA KAPLUMBAĞALAR GÖLGELERİN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?

Kaplumbağaların azılı düşmanı Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman'ın yönettiği Foot Clan tarafından kaçırılmaya çalışılır. Bu esnada Shredder farklı bir boyuta geçerek Beyin (Krang) ile karşılaşır. Yaptıkları anlaşma gereği çok güçlü bir mutant bileşenini yanında götürür ve bunu kullanarak nakil aracında tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı çok güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağalar Shredder ve bu güçlü mutantların yanında Beyin ile de mücadele etmek ve New York'ta güvenliği tesis etmek zorunda kalacaktır.