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    • 18.06.2020 18:22
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    • 18.06.2020 18:22
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    oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden konusu nedir?

    oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinema severler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında filmlerin konuları ve oyuncu kadroları merak ediliyor. Peki, Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.

    Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden konusu nedir?

    Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden oyuncuları kimdir? Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu nedir? Show TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak Ninja Kaplumbağalar Gölgelerin İçinden filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmde, ünlü çizgi film serisi Ninja Kaplumbağalar yeni maceralarla sinema ekranına taşınıyor.

    NİNJA KAPLUMBAĞALAR GÖLGELERİN İÇİNDEN KONUSU NEDİR?

    Kaplumbağaların azılı düşmanı Shredder, cezaevine nakledilirken doktor Baxter Stockman'ın yönettiği Foot Clan tarafından kaçırılmaya çalışılır. Bu esnada Shredder farklı bir boyuta geçerek Beyin (Krang) ile karşılaşır. Yaptıkları anlaşma gereği çok güçlü bir mutant bileşenini yanında götürür ve bunu kullanarak nakil aracında tanıştığı Rocksteady ve Bebop'ı çok güçlü mutantlara dönüştürür. Kaplumbağalar Shredder ve bu güçlü mutantların yanında Beyin ile de mücadele etmek ve New York'ta güvenliği tesis etmek zorunda kalacaktır.

    NİNJA KAPLUMBAĞALAR GÖLGELERİN İÇİNDEN OYUNCULARI KİMDİR?

    Megan Fox – April O'Neil

    Malina Weissman – küçük April O'Neil

    Will Arnett – Vern Fenwick

    William Fichtner – Eric Sacks

    Tohoru Masamune – Oroku Saki / The Shredder

    Whoopi Goldberg – Bernadette Thompson

    Minae Noji – Karai

    Abby Elliott – Taylor

    Taran Killam – McNaughton

    Todd Freeman – Dr. Baxter Stockman

    Paul Fitzgerald – Dr. O'Neil

    Derek Mears – Dojo Ninja
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