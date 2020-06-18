Murat Övüç sevgilisi kim? Murat Övüç kimdir, kaç yaşında?

MURAT ÖVÜÇ KİMDİR?



1968 Van doğumlu olan Murat Övüç, 52 yaşında. Instagram hesabından paylaştığı birbirinden komik videolarla geniş bir takipçi kitlesine ulaşan Murat Övüç bir sosyal medya fenomeni. 5 kardeşten en küçüğü olan Övüç, yardımsever yapısıyla da dikkat çekiyor.

Tarot falı bakıp, yaşam koçluğu da yapan Murat Övüç, Pertevniyal Lisesi'nde eğitim gördükten sonra, Bahçeşehir Üniversitesi İşletme Bölümünü tamamladı. 6 yıl kadar evli olan Övüç'ün bir de oğlu bulunuyor. Fenomen isim, sosyal medyada 18 ay askerlik yaptığını da açıkladı.

Başarılı fenomen, videolarının yanı sıra, Sedat Kapurtu'nun yönetmenliğini üstlendiği, 17 Ağustos 2018 tarihinde vizyona giren Benim Adım Osman isimli filmde oyunculuğunu sergiledi.

Murat Övüç şarkıcılık da yapıyor. İstanbul'da bazı mekanlarda astroloji ile ilgili yorumlar yapmakta olan Murat Övüç'ün müşterileri arasında ünlülerde var.





MURAT ÖVÜÇ'ÜN SEVGİLİSİ KİM?



Sevgilisi olduğunu açıklayan Övüç, "Sevgilim var. 12 yıl oldu. Kapalıçarşı'nın imparatoru. Pırlanta ondan soruluyor. Otursam, çalışmasam onun parası bana da yedi sülaleme de yeter. Ama ben çalışıyorum gece gündüz ve alnımın teriyle kazanıp kendi paramı harcıyorum. Bir kadının da bir erkeğin de üç sevgilisi olacak; bir paralı, bir belalı bir de sevdalı."