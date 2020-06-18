TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Parkurda en hızlı tamamlayan 2 isim yani Elif ve Yasin yeni takım kaptanları oldu. Böylece kırmızı ve mavi takım üyelerini kaptanlar Elif ve Yasin seçmiş oldu. Peki, Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu? 18 Haziran kırmızı-mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte yeni takımlarda yer alan isimler...

SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM

MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA