TV 8 ekranlarının ilgiyle takip edilen yarışma programı Survivor'da bu akşam dikkat çeken gelişmeler yaşandı. Parkurda en hızlı tamamlayan 2 isim yani Elif ve Yasin yeni takım kaptanları oldu. Böylece kırmızı ve mavi takım üyelerini kaptanlar Elif ve Yasin seçmiş oldu. Peki, Survivor yeni takımlar kimlerden oluştu? 18 Haziran kırmızı-mavi takım yarışmacıları kimler oldu? İşte yeni takımlarda yer alan isimler...
SURVİVOR'DA YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?
KIRMIZI TAKIM: ELİF, SERCAN, BERKAN VE EVRİM
MAVİ TAKIM: YASİN, CEMAL CAN, BARIŞ VE NİSA
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10