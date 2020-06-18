Deneyimli haber spikeri Simge Fıstıkoğlu 5 yıldır NTV ekranlarındaydı, yaptığı Twitter paylaşımı ile gündem oldu. Simge Fıstıkoğlu NTV'den ayrıldığını bu paylaşımla duyurdu ve veda mesajı yayınladı. Peki neden ayrıldı? Gündemde büyük etki yaratan bu gelişmeden sonra sıkça araştırılmaya başlanan Simge Fıstıkoğlu kimdir? Sorusunun yanıtını haberimizin içeriğinde derledik.

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Simge Fıstıkoğlu paylaşımında, "5 yıldır görev yaptığım NTV ve Doğuş Yayın Grubu'ndan ayrıldım. Bu süre zarfında haberden spora, siyaset programından seçim özel yayınlarına, bayram, yılbaşı ve tüm diğer program ve yayınlarda birlikte çalıştığımız tüm arkadaşlarıma ve güzel mesajları, yapıcı eleştirileriyle varlığını hep hissettiren seyircilerimize teşekkür ediyorum. Bundan sonrası için de, sadece Doğuş Yayın Grubu'na değil, tüm Doğuş Holding'e ve çalışanlarına başarılar diliyorum. En kısa zamanda yeni projelerde görüşmek üzere" ifadelerini kullandı.