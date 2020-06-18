Son günlerde gündemde adı sıkça geçen şarkıcı Çılgın Sedat'ın hayatı merak edilerek arama motorları üzerinden çok fazla sorgulanıyor. Yakın zamanda corona virüsle mücadeleyi unutarak maskesiz kalabalık bir ortamda halay çekmesi herkesi şaşırttı ve kötü örnek olduğu için tepkiler yağmaya devam ediyor. Peki Çılgın Sedat lakaplı Sedat Kapurtu kimdir, kiminle evli, çocukları kaç yaşında?

ÇILGIN SEDAT KİMDİR?

Çılgın Sedat 46 yaşında ve aslen Sivaslı. 2005 yılında Özlem Kapurtu ile hayatını birleştiren Çılgın Sedat'ın Siraç ve Yağız adında iki oğlu var.



Asıl adı Sedat Kapurtu olan Çılgın Sedat, 1973 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslen Sivaslı olan Çılgın Sedat küçük yaşlardan itibaren futbolla ilgilenmiştir. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde 4 yıl eğitim aldıktan sonra tar ve cümbüş çalarak müzik kariyerine adım atan Çılgın Sedat, bağlama, kanun, bateri, davul ve klavye gibi müzik aletlerini de çalabilmektedir.