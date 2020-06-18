TV8'in fenomen yarışması Survivor dün akşam yine izleyicileri ekrana kilitledi. En sevilen oyunlardan biri olan Survivor Anlat Bakalım ikinci kez yarışmacılar ve ünlüler arasında gerçekleşti, çok daha keyifli anlar yaşandı. Peki hangi ünlü ile hangi yarışmacı eşleşti, kazanan kim oldu? Finale doğru yaklaşan Survivor 2020'de dün akşamki ada konseyinde neler yaşandı? Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. İşte yaşanacaklar…

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.

SURVIVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ

Nisa-Enis Arıkan

Berkan-Bensu Soral

Cemal Can-Demet Özdemir

Barış-Furkan Korkmaz

Elif- Haluk Levent

Yasin- Danilo Zanna

Sercan- Eser Yenenler

Evrim-Mustafa Ceceli