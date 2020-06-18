TV8'in fenomen yarışması Survivor dün akşam yine izleyicileri ekrana kilitledi. En sevilen oyunlardan biri olan Survivor Anlat Bakalım ikinci kez yarışmacılar ve ünlüler arasında gerçekleşti, çok daha keyifli anlar yaşandı. Peki hangi ünlü ile hangi yarışmacı eşleşti, kazanan kim oldu? Finale doğru yaklaşan Survivor 2020'de dün akşamki ada konseyinde neler yaşandı? Son bölümün hemen ardından yeni bölüm fragmanı da yayınlandı ve izleyicileri heyecanlandırdı. İşte yaşanacaklar…
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVIVOR ANLAT BAKALIM EŞLEŞMELERİ
Nisa-Enis Arıkan
Berkan-Bensu Soral
Cemal Can-Demet Özdemir
Barış-Furkan Korkmaz
Elif- Haluk Levent
Yasin- Danilo Zanna
Sercan- Eser Yenenler
Evrim-Mustafa Ceceli
Survivor'da çeyrek final heyecanı dün akşam başladı. Acun Ilıcalı'nın "Son 4 kalana kadar başka oylama olmayacak" dediği yarışmacılar SMS konseyine çıktı. Ilıcalı, yarışmacılara tek tek birbirleri hakkındaki düşüncelerini sordu.
Ayrıca Survivor oylama konseyinde toplu oylama gerçekleşti. SMS'lerin gün boyu süreceğini açıklayan Acun Ilıcalı, elemenin de oylama üzerinden yapılacağını ve son 4'e kadar oylama olmayacağını açıkladı.
ÇEYREK FİNALDE NELER OLACAK?
Acun Ilıcalı, Survivor Çeyrek Finali'nde neler olacağını ve yeni eleme sistemine dair bütün detayları Survivor Panorama'da açıkladı. Ilıcalı, "Çok heyecanlı bir döneme giriyoruz. Bireysellik öne çıkıyor biliyorsunuz. Çok güzel bir sistem ayarladık. Dominik'te 4 ay kalınca bir plan yaptık. Yeni sistemde 8 yarışmacı yarışacak ilk gün ve bir birinci çıkacak, o birinci bir aday söyleyecek. Sonra tekrar yarışacaklar ertesi gün o birinci dokunulmaz olacak. Bir sonraki gün 6 kişi yarışacak ve bir aday daha çıkacak... Eleme günü Salı günü olacak. Cumartesi Pazar ve Pazartesi oyunlar oynanacak." dedi.
SURVİVOR KİM ELENDİ?
Survivor'da çeyrek finalistler 16 Haziran'da belirlendi. Geriye sadece 9 kişinin kaldığı Survivor'da hayallerine veda eden isim Ardahan Özkanbaş oldu ve böylelikle çeyrek finalistler; Berkan, Cemal Can, Nisa, Barış, Sercan, Evrim, Elif ve Yasin oldu.
İLETİŞİM OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Survivor'da iletişim oyunu oldukça heyecanlı geçti. Son ana kadar çekişmeli geçen yarışmayı Mavi takım 10-5 skoruyla kazanmayı başardı ve aileleriyle görüntülü konuşma hakkı kazandı.
SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI