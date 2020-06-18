Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları kimdir?

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KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?

Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra'ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar.