Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Kod Adı Londra oyuncuları kimdir?

Kod Adı Londra oyuncuları kimdir? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Televizyonlarda yayınlanan yerli ve yabancı filmler sinema severler tarafından araştırılıyor. Arama motorlarında filmlerin konuları ve oyuncu kadroları merak ediliyor. Peki, Kod Adı Londra oyuncuları kimdir? Kod Adı Londra filmi konusu nedir? Filmin oyuncu kadrosunda birbirinden ünlü isimler yer alıyor.
KOD ADI LONDRA KONUSU NEDİR?
Büyük Britanya başbakanı, hiç beklenmedik bir zamanda ve sebebi anlaşılamaz bir şekilde hayatını kaybettiğinde bütün dünya liderleri cenaze töreni Londra'ya gelirler. Alınan görülmemiş derecede yüksek düzeyde güvenlik önlemlerine rağmen teröristler saldırılar düzenleyerek birçok vatandaşla birlikte 5 lideri öldürmeyi başarırlar.
Saldırıların arkasında FBI'ın aradığı terörist Aamir Barkawi (Alon Aboutboul) vardır ve niyeti ABD Başkanı Benjamin Asher'ı (Aaron Eckhart) öldürmektir. Aksi takdirde dünyanın her yanında büyük bir kaosun başlayacağı tehdidinde bulunur. Başkanın yakın koruması Mike Banning (Gerard Butler), her ne pahasına olursa olsun başkanın teröristlerin eline geçmesini engellemek zorundadır.
KOD ADI LONDRA OYUNCULARI KİMDİR?
Gerard Butler – Mike Banning
Aaron Eckhart – Benjamin Asher, ABD Başkanı.
Morgan Freeman – Allan Trumbull
Alon Moni Aboutboul – Aamir Barkawi
Angela Bassett – Lynne Jacobs
Robert Forster – General Edward Clegg
Melissa Leo – Ruth McMillan
Radha Mitchell – Leah Banning
Charlotte Riley – Jacqueline "Jax" Marshall