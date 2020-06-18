Aşk 101 2. sezon ne zaman başlayacak sorusunun yanıtı izleyiciler tarafından araştırılıyor. Bu kapsamda Aşk 101 dizisinin 2. sezon tarihi merak konusu oldu. Nisan ayında ilk sezonuyla seyirci karşısına çıkan Aşk 101 dizisinin yeni sezon tarihi Netflix'ten bir açıklama yapılıp yapılmadığı merak edilen konulardan birisi. Aşk 101 dizisinin ilk sezonu 8 bölümden oluşuyor. İşte son dakika haberi ve detaylar takvim.com.tr'de
AŞK 101 2. SEZON FRAGMANI YAYINDA MI?
Aşk 101'in ikinci sezon çekimleri ilk sezonla birlikte yapıldı. Aşk 101 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.
AŞK 101 2. SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Aşk 101 dizisinin ikinci sezonunun ne zaman yayınlanacağına dair henüz bir açıklama yapılmadı. Açıklamanın ilerleyen dönemlerde yapılması beklenirken konu hakkında Netflix'ten açıklama geldiğinde haberimizin içeriğinde yer alacak. Ayrıca dizinin 2. sezon fragmanı da henüz yayınlanmadı.
AŞK 101 DİZİSİ OYUNCULARI
Kubilay Aka - Kerem
Kaan Urgancıoğlu - Kemal
Alina Boz - Eda
Pınar Deniz - Burcu
Mert Yazıcıoğlu - Sinan
Selahattin Paşalı - Osman
İpek Filiz Yazıcı - Işık
Bade İşçil
Müfit Kayacan - Necdet
AŞK 101 KONUSU
1990'lı yıllarda Türkiye'sinde hayatta kendi yollarını bulmaya çalışan bir grup genç, çok sevdikleri öğretmenleri okuldan ayrılmasın diye onun aşık olması için uğraşırlar. 1998 yılında geçecek olan dizide gençler, öğretmenlerini okula yeni gelen basketbol koçuna aşık etmek için çaba harcarlar.
AŞK 101. 1. SEZONDA NELER YAŞANDI?
Aşk 101 1. sezon 1. bölüm: Okulda ortalığı birbirine katan Eda, Osman, Sinan ve Kerem, okuldan atılmamak için tek umutlarının merhametleri öğretmenleri Burcu olduğunu fark eder.
Aşk 101 1. sezon 2. bölüm: Grup, Işık'ın yardımıyla Burcu ve Kemal'in bir rock konserinde bir araya gelmesini sağlar. Konserden sonra Kemal, Burcu'yu evine bırakmayı teklif eder.
Aşk 101 1. sezon 3. bölüm: Burcu ve Kemal aralarındaki çekimi fark eder. Eda, Kerem ile arasına mesafe koyar. Sinan, Işık'a açılma konusunda tereddüt yaşamaya devam eder.