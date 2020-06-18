Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir.

Televizyona ilk adımını atmasını sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.

Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.



Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985′de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.