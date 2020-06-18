Kaçış sendromu hastalığıyla boğuşan ve bu nedenle uzun süre hastanelerde tedavi gören yoğun bakım ünitesinde kalan Mehmet Ali Erbil ilk kez görüntülendi ve sevenlerini mutlu etti. İlk yapmak istediği şey hayvanat bahçesine gitmek olan Mehmet Ali Erbil kameralara görüntüler de verdi. Bu görüntülerden sonra gündemde Mehmet Ali Erbil kaç yaşında, ne hastası sorgulamaları başladı. Ünlü şovmene dair merak edilen tüm detayları haberimizin içeriğinde derledik.
HAYVANAT BAHÇESİNİ ZİYARET ETTİ
Mehmet Ali Erbil, uzun bir aranın ardından ortaya çıktı. Geçen yıl banyoda düşerek kaburgalarını kıran ve kaçış sendromu hastalığı nükseden Erbil, dün Çekmeköy'deki hayvanat bahçesini ziyaret etti. Tekerlekli sandalye kullanan Erbil, yavru ayı Diva'yı elleriyle besleyerek süt içirdi. Erbil, o anları Instagram'da paylaşarak takipçilerine moralinin ve keyfinin yerinde olduğunu gösterdi.
MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?
Mehmet Ali Erbil, 8 Şubat 1957 yılında İstanbul'da doğdu. Dedesi Erbilli Şeyh Esad 1835 yılında Erbil'de doğmuş ve sonradan İstanbul'a göç etmiştir ve Menemen olaylarına karıştığı için idam edilmiştir.
Babası Sadettin Erbil'den Okan, Mustafa ve Yeşim adlarında kardeşleri vardır. Türkmen kökenli, Tiyatro ve sinema oyuncusu Sadettin Erbil'in ikinci oğlu olan Mehmet Ali Erbil'in, annesi Yurdagül Eken babasından boşanıp bir subayla evlendiğinde İstanbul'da başlayan ortaokul hayatı, Balıkesir'de devam eder, Ankara'da biter. 14 yaşına ve lise çağına geldiğinde, üvey baba yanında daha fazla kalamayacağı anlaşılır. Ve yatılı okul formülünde karar kılınır.
1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Yüksek Bölümü'ne yatılı olarak girdi ve bu dönemde 16 yaşındayken hocası Cüneyt Gökçer tarafından Küheylan oyunun başrolüne seçilir. Devlet Tiyatrosu'nda konuk oyuncu olarak baş rolde En İyi Tiyatrocu Ödülü'nü kazandığinda daha 17 yaşındaydı..
Buradan mezun olduktan sonra, Ankara Devlet Tiyatrosu'nda çalışmaya başlayan sanatçı, Başta 'Küheylan' olmak üzere birçok oyunda oynadı . 21 yaşına geldiğinde hayatının akışını değiştirecek bir karar vermek zorunda kalır. Ya Ankara'da kalıp tiyatro oyunculuğuna devam edecek ya da İstanbul'dan aldığı müzikal tekliflerini değerlendirecektir. İkincisini yapar ve Devlet memurluğundan istifa eder , bugünkü Mehmet Ali Erbil portresi yavaş yavaş şekillenir.
Televizyona ilk adımını atmasını sağlayan, hem sunucu, hem de show-man olarak ilk keşfeden İzzet Öz'dür. Daha sonra tek kanallı yayın döneminde TRT'de 'Metronom' adlı eğlence programında Derya Baykal'la, 1984 yılında da Çiğdem Tunç'la bir ikili oluşturdular. Özel kanalların açılmasıyla birlikte Erbil, TRT'den Kanal 6'ya geçiş yaptı. Daha sonra Star TV ve ATV'de dizi, Show Tv' de de program yaptı.
Babası sinemacı olduğu için genç yaşta dublajla da tanışmış ve severek yapmıştır.
Kanal D'de yayınlanan yarışma programı "Çarkıfelek" ve ATV'de uzun bir süre yayınlanan "Tatlı Kaçıklar" dizisiyle zirveye çıkan başarılı şovmen, "Harakiri" ve "Hababam Sınıfı Güle Güle" adlı filmlerle beyazperdeye geçti. Son dönemlerde, Sinan Çetin'in "Bay E", Gani Müjde'nin "Kahpe Bizans", Ömer Uğur'un yönettiği "Hemşo" adlı filmlerde rol aldı. TRT'de yayınlanan "Bir Başka Gece" adlı programın sunuculuğunu yaptı. 1985′de İlyas Salman ile birlikte oynadığı Uyanıklar Dünyası adlı filmle büyük beğeni topladı.
KAÇIŞ SENDROMU NEDİR?
Kaçış sendromu; ciddi ataklar, aralıklarla tekrarlayan krizler ve benzeri belirtiler ile karakterize bir hastalıktır. Hastalığın temelinde, kılcal damarlarda bulunan sıvı ve birtakım elementlerin bilinmeyen bir nedenle hızlı bir şekilde damar dışına doğru difüzyonunu yatar. Kılcal damarlarda oldukça hızlı bir şekilde gerçekleşen bu olayın sonucunda vücudun belirli kısımlarında şişlikler oluşur, hastanın tansiyonu ani bir şekilde düşer ve ciddi bir şok tablosu gelişir. Bu anda acil olarak hastaya müdahale edilmemesi durumunda kaçış sendromu atakları, ölüme yol açabilecek ciddiyete sahiptir. Damar dışına sızan sıvı kütlesinden dolayı akciğerler, kalp, karın zarı gibi vücudun iç kısmında yer alan boşluklarda ve kasların içerisinde sıvı birikimi meydana gelir. Sızan sıvı nedeniyle damar içerisindeki kan basıncı ani olarak düşer ve bu durum şok tablosunun oluşmasına neden olur. Yine damar içindeki sıvının damar dışına sızması sonucunda kandaki albümin seviyesi düştüğünden kanın akıcılığı azalır, diğer bir deyişle kanda yoğunlaşma meydana gelir. Hastalık ülkemizde ve dünyada çok nadir olarak görülmekle birlikte bilinen kesin bir kaçış sendromu tedavisi yoktur. Buna ek olarak kaçış sendromu bulaşıcı mı gibi sorular merak konusu olup hastalığın bulaşıcı olmadığı bilinmelidir.