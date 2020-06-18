TV 8 ekranlarında geçen yıl ilgiyle takip edilen MasterChef programı yeni sezonu izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor. Geçtiğimiz yıl ilk yarışmanın şampiyonu Cemre Uyanık olmuştu. Cemre ve Alican finalde kıyasıya mücadele yaşanmış ve şeflerden en yüksek puanı alan Cemre büyük ödülü kazanmıştı. Şimdi izleyiciler heyecanla MasterChef yeni sezon ne zaman başlayacak sorusuna yanıt arıyor. Peki, 2020 MasterChef başvurusu nasıl ve nereden yapılır? İşte merak edilenler...

MASTERCHEF 2020 NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Bilindiği üzere 2019 yılının Masterchef Türkiye programı Ağustos ayında başlamıştı. Bu yıl Masterchef 2020'nin yaz aylarında başlayacağı tahmin ediliyor.

MASTERCHEF BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacakların, kendilerini, yeteneklerini, tecrübelerini ve kişisel özelliklerini anlatan video çekmesi ve MasterChef adlı yarışma programına müracaatını bu şekilde yapması gerekmektedir.

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