TV8'de hafta içi her gün saat 13:00'de yayınlanan Doya Doya Moda günün birincisi açıklandı. Bugün iki yarışmacı tam puan alarak birinciliği paylaştı. Peki en düşük puan hangi yarışmacının oldu. Yarın eleme heyecanının yaşanacağı Doya Doya Moda'da yarışmacılar jüri üyelerinin kılığına girecek ve izleyicilere eğlenceli anlar yaşatacak. 18 Haziran Perşembe Doya Doya Moda puan durumunu haberimizden öğrenebilirsiniz.
DOYA DOYA MODA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Doya Doya Moda Hanzade ve Sündüz 20 tam puan alarak günün birinciliğini paylaştı
Betül: 16
Su: 9
Gamze: 9
Emel: 16
Büşra: 14
DOYA DOYA MODA KİM ELENDİ? (12 HAZİRAN)
Doya Doya Moda Hanzade ve Zeynep eleme potasına girdi. Doya Doya moda jürisi Kemal Doğulu iki yarışmacının da elendiğini söyledi. Daha sonra ise Hanzede'nin potadan kurtulduğunu Zeynep'in ise elendiğini açıkladı.
DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?
21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan ismi olan genç yarışmacı, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Çok küçük yaşlarda iş hayatına atılan Su Baher, eğitim nedeniyle iş hayatına ara vermiş. Aslen İranlı olan Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri yapıp getiriyor.