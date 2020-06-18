DOYA DOYA MODA SU BAHER KİMDİR?



21 yaşındaki Su Baher aslen İranlı ve öğrenci. Bir süredir Türkiye'de yaşayan Su Baher 42 beden ve 68 kilo ağırlığında. Yarışmanın en çok kolye alan ismi olan genç yarışmacı, Türkiye'nin yeni moda starının kendisi olacağını söyleyerek iddiasını ortaya koymuştu. Oyunculuk deneyimi olduğu bilinen Sepideh Su Baher, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Erkenci ve Kuş Afili Aşk dizilerinde rol aldı. Ayrıca modellik de yapan yarışmacı, Kuaförüm Sensin'e katılmıştı. Çok küçük yaşlarda iş hayatına atılan Su Baher, eğitim nedeniyle iş hayatına ara vermiş. Aslen İranlı olan Baher, sık sık yarışmaya kendi kültürünün parçası olan lezzetleri yapıp getiriyor.