TV8'de hafta içi her gün ve Cumartesi günleri yayınlanan Lezzet Düşkünleri'nde bugün Gökhan Şef'in takımı yarıştı. 2'li takımlar halinde yarışan 5 kişiden her gün biri mutfağa girerek hünerlerini sergilemeye devam ediyor ve hem sunucu hem de diğer yarışmacılardan puanını alıyor. TV8 Lezzet Düşkünleri eleme gününe az bir zaman kala heyecanın dozu daha da yükseldi. Peki Lezzet Düşkünleri sunucusu kim?
LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?
Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? (13 HAZİRAN)
Boğaçhan Şef ve Taylan ikinci kez 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (13 HAZİRAN)
Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en düşük puanı alan iki takım Selen Şef & Gizem ile Hande Şef & Ali olarak sıralandı. Yarışmacıların verdiği yeni oylar sonucunda en düşük oyu alan ve Lezzet Düşkünleri evine veda eden takım yeşil takımdaki Hande Şef ve Ali oldu
LEZZET DÜŞKÜNLERİ YARIŞMACILARI KİMLER?
Boğaçhan Tuzcu/Taylan Satmaz
24 yaşında İstanbul'da yaşayan Boğaçhan Tuzcu profesyonel şef. Ekranlara aşina olan Boğaçhan Tuzcu, daha önce Kısmetse Olur programında yarışmıştı.
24 yaşındaki Marmaris'te yaşayan profesyonel şef olan partneri Taylan Satmaz ile yan yana geldiklerinde çok eğlenip aynı zamanda eğlendirdiklerini düşünüyor. Uzun yıllara dayanan arkadaşlıklarını Lezzet Düşkünleri'ne taşıdı.
Selen Özcan/Gizem Özcan
Aslen Kayserili olan 22 yaşındaki Selen Özcani hukuk öğrencisi. Yemek yapmayı babaannelerinde öğrenen Özcan'ın partneri ve kardeşi Gizem Özcan da hukuk öğrencisi. Tatlılar konusunda oldukça iddialı olan ikili aynı evde yaşıyorlar ve genel olarak iyi anlaşıyor.
Gökhan Sarı/Burhan Selvi
37 yaşındaki Gökhan Sarı, profesyonel şef olmadan önce gayrimenkul işinde çalışmaktaydı. Mesleği aşçılık olan partneri Burhan Selvi ile TV8'in yeni yarışmasında başarı kovalayacak.
Tuğba Okul/Berna Okul
Tuğba Okul, kardeşi Berna ile birlikte Bebek'te bir cafe işletiyor. Daha önce Antalya'da emlak işi yapan Tuğba Okul, 1 yıl Los Angeles'te yaşadı. Kafe işletmeciliği için İstanbul'a yerleşen Tuğba Okul, sosyal sorumluluk projeleri yürütüyor.
Cemile Şef ile eltisi Arzu
Cemile hanım yarışmaya Hatay ilinden katılıyor. Aslen Muş'lu olan yarışmacı 1975 yılında Muş ilimizde dünyaya gelmiştir. Eşi Erzurum'lu olan yarışmacı Eşi ile birlikte bayan giyimi üzerine mağaza işletmeciliği yapmaktadır. Arzu Boğuşkan 1979 yılında Niğde ilinde dünyaya gelmiştir. Küçük bir butiği olan yarışmacı Niğde ilinde ikamet ediyor. Cemile hanımın eltisi olan Arzu hanım ona yardımcı olarak yarışmada yer alan isim oldu. Niğde ili Bor ilçesinde ikamet eden Arzu hanım bu hafta yarışmaya dahil olan bir diğer yarışmacı oldu.
LEZZET DÜŞKÜNLERİ SUNUCUSU GABRIELE SPONZA KİMDİR?
İzmir'in tanınmış bir ailesinden gelen Gabriele Sponza, 1982 yılında İzmir'de doğdu. Annesi İngiliz Clarke ailesinden, babası ise İtalyan Sponza ailesine mensup. Liseyi İzmir'de tamamlayan Gabriele Sponza, yüksek eğitim için Amerika'da Johnson& Wales University'e gitti. Baba mesleği olan kuyumculuk yerine mutfağa yönelen Gabriele Sponza, orada hem mutfak sanatları, hem mutfak işletmeciliği üzerine eğitim aldı. Kendini eğitmek adına Fransa'nın en güney bölgesinde 'Perigord'a gitti. Le Vieux Logis Restaurant'ta 6 ay boyunca eğitim aldı. Fransa'nın Marsilya bölgesinde 3 yıldız Michelin sahibi 'Le Petit Nice Restaurant'na gitti. Orada balıkta bölüm şefi oldu. Sonra İspanya'ya gitti ve 1,5 sene orada çalıştı. Oradan Mutfak Sanatları Akademi'sine geçiş yaptı. Eğitmen olarak 1,5 sene orada çalıştı.
Alaçatı ve Alsancak'ta bazı restoranlara danışmanlık veren Gabriele Sponza, 2020 sezonunda Lezzet Düşkünleri programını sunmaya başladı.