TV8'de hafta içi her gün ve Cumartesi günleri yayınlanan Lezzet Düşkünleri'nde bugün Gökhan Şef'in takımı yarıştı. 2'li takımlar halinde yarışan 5 kişiden her gün biri mutfağa girerek hünerlerini sergilemeye devam ediyor ve hem sunucu hem de diğer yarışmacılardan puanını alıyor. TV8 Lezzet Düşkünleri eleme gününe az bir zaman kala heyecanın dozu daha da yükseldi. Peki Lezzet Düşkünleri sunucusu kim?

LEZZET DÜŞKÜNLERİ NASIL OY VERİLİR?



Lezzet Düşkünleri oy verme işlemi için TV8 "https://lezzetduskunleri.tv8.com.tr/" internet sitesine girip istediğiniz takımı destekleyebilirsiniz.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ BİRİNCİSİ KİM OLDU? (13 HAZİRAN)



Boğaçhan Şef ve Taylan ikinci kez 10 bin TL'lik ödülün sahibi oldu.



LEZZET DÜŞKÜNLERİ KİM ELENDİ? (13 HAZİRAN)



Lezzet Düşkünleri'nde bu hafta en düşük puanı alan iki takım Selen Şef & Gizem ile Hande Şef & Ali olarak sıralandı. Yarışmacıların verdiği yeni oylar sonucunda en düşük oyu alan ve Lezzet Düşkünleri evine veda eden takım yeşil takımdaki Hande Şef ve Ali oldu