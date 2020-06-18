Tehlikeli Soygun oyuncuları kimdir? Tehlikeli Soygun konusu nedir?

Tehlikeli Soygun oyuncuları kimdir? Tehlikeli Soygun filmi konusu nedir? Kanal D ekranlarında bu akşam yayınlanacak Tehlikeli Soygun filmi konusu ve oyuncu kadrosu sinema severler tarafından araştırılmaya başlandı. Filmde, Güneydoğu Asya'da bulunan bir bankayı soyma planları yapan Jack ve Sam'in soygun planları sırasında başlarından geçen talihsiz olaylar anlatılıyor.

TEHLİKELİ SOYGUN KONUSU NEDİR?

Jack ve Sam Güneydoğu Asya bulunan bir bankayı soyma planları yapmaktadır artık hayattan kaybedecek birşeyleri yoktur. Geçim sıkıntısından bunalmışlardır. Planlarını devreye sokarlar ve harekete geçerler. Her şey istedikleri gibi gider bankaya girer ve tüm parayı toplayıp çıkarlar. Aslında ufak tefek problem olsa da genel olarak amaçlarına ulaşır paraları alırlar. Aslında sorunda tam bu noktada başlar aldıkları para bir mafya liderine aittir ve bir anda onların hedefi haline geleceklerdir.

TEHLİKELİ SOYGUN OYUNCULARI KİMDİR?

Steven Seagal

John Edward Lee

Michael Jai White

Pim Bubear