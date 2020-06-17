Survivor'da yarış esnasındaki hareketiyle Evrim herkesi şok etti oyunu bıraktı!

Survivor 2020'de finale doğru yaklaşılırken parkurlar zorlaşıyor ve adada kalma hırsı da artıyor. Survivor'da yarış esnasındaki hareketiyle Evrim herkesi şok etti oyunu bıraktığı anlar kameralara yansıdı. Sonrasında arkadaşlarıyla tartışmaya giren Evrim yaptığından pişman olmadığını dile getirdi. Bu gelişme üzerine Survivor Evrim kimdir, kaç yaşında? Sorgulamaları da yapılmaya başlandı.
SURVİVOR EVRİM OYUNU BIRAKTI!
Survivor 2020'nin 108. bölüm büyük ödül oyununda, mavi takımdan Evrim, kırmızı takım kaptanı Cemal Can ile karşılaştı, oyunu bıraktı.
Oyunda skor 6-6 iken Cemal Can ile Evrim parkurda karşılaştı. Türlü engellerle dolu parkuru, iki yarışmacı da aynı zamanda geçti. Atışlarda Evrim düşürmesi gereken sembolleri sürekli ıska geçince bir anda morali bozuldu.
Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi. Evrim'in hareketinden sonra mavi takım bir daha sayı alamadı.
Survivor Evrim Keklik, Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takımdan Barış ile karşı karşıya geldi ve ona da oyunu kaybetmesi sonrası "Kaybettiğim kişiye bak" sözleri ile ekran başındakileri şok etti.
SURVİVOR EVRİM KİMDİR?
Survivor 2020'nin hırslı yapısıyla dikkat çeken ismi Evrim Keklik, 1990 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. İlkokul 1. sınıfta Fenerbahçe Spor Kulübü'nde voleybola başlayan ve 10 yıl boyunca devam eden Keklik kendisini şu şekilde anlattı:
Fenerbahçe Spor Kulübü sonrasında Galatasaray voleybol takımına transfer oldum ve 1 yıl sonra oradan da Konya Ereğli Belediyesi voleybol takımına transferim gerçekleşti.
Omzumda oluşan sakatlıktan dolayı tedavilerim uzun sürdü ve voleybola ara vermek zorunda kaldım bu sırada Ankara Gazi Üniversitesi Besyo bölümünde eğitimime devam ettim. Üniversite de 4 yıl yüzdüm ve 3. kademe yüzme antrenörü olarak mezun oldum. Üniversite eğitimim 7 yıl sürdü. İstanbul'a ailemin yanına 2017 yılında geri döndüm ve sualtı hokeyi ne başladım 1 yıldır bu spor ile ilgilenmekteyim ve bir spor kulübünde yüzme antrenörlüğüne de devam ediyorum.