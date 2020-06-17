Survivor'da yarış esnasındaki hareketiyle Evrim herkesi şok etti oyunu bıraktı!

Sonrasında ise sembolleri eliyle deviren Evrim oyunu bıraktı. Herkesin şaşkınlıkla izlediği bu anlarda Cemal Can, son sembolü de düşürdü ve takımını 7-6 öne geçirdi. Evrim'in hareketinden sonra mavi takım bir daha sayı alamadı.

Survivor Evrim Keklik, Cemal Can'ın kaptan olduğu kırmızı takımdan Barış ile karşı karşıya geldi ve ona da oyunu kaybetmesi sonrası "Kaybettiğim kişiye bak" sözleri ile ekran başındakileri şok etti.