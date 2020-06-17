Güzel ve başarılı oyunculuğu ile sık sık gündeme gelen Bensu Soral bu akşam Survivor'a katılacak. Uzaktan canlı bağlantı yaparak Survivor Berkan ile eşleşecek ve Anlat Bakalım'da en çok soruyu bilen takım olmaya çalışacaklar. Survivor 2020'nin fenomen izleyicileri bu haber üzerine Bensu Soral'in hayatına dair bilgileri araştırmaya başladı. Ayrıca Survivor Berkan hakkındaki bilgileri de derledik.

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BENSU SORAL KİMDİR?



Bensu Soral 23 Mart 1991 tarihinde dünyaya geldi. İnegöl Turgutalp Anadolu Lisesinden mezun oldu. Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesinde grafik üzerine eğitim gördükten sonra kendisi gibi oyuncu olan ablası Hande Soral'ın desteğiyle oyunculuğa başladı.



Modellik geçmişine de sahip olan Bensu Soral, daha önce Kemal Tahir'in ölümsüz eserinden uyarlanan ve TRT1 ekranlarına gelen Yol Ayrımı dizisinde rol aldı. Vicdan dizisiyle birlikte ülkenin en sevilen genç oyuncularından biri olarak anılmaya başlanmıştır.



Daha sonra Boynu Bükükler isimli gençlik komedisi dizisinde ana karakterlerin biri olan Miray'ı, 2015'te ise Tatlı Küçük Yalancılar dizisinde Aslı Metiner karakterini canlandırdı. Ayrıca Murat Dalkılıç'ın "Kader" adlı şarkısına çekilen klipte yer almıştır. Oyuncu 2016 yılında çekilmiş ve büyük reyting toplamış "İçerde" adlı dizide Çetin Tekindor'un canlandırdığı "Kebapçı Celal"in avukatlığını yapan Melek karakterini canlandırdı. Kadrosunda usta isimlerin yer aldığı Organize İşler: Sazan Sarmalı adlı sinema filminde Nazlı Noyan karakterini canlandırdı. Bensu Soral, 2018 yılında iş adamı Hakan Baş ile nikah masasına oturdu.

SURVİVOR BERKAN KARABULUT KİMDİR?

Survivor 2020 yarışmacısı Berkan Karabulut, 23 Eylül 1994 yılında İstanbul'da doğdu. Yugoslav bir ailenin üçüncü çocuğu olarak dünyaya gelen Berkan Karabulut, sık sık okul değiştirmiş ve bunun nedeninin her sene en iyi basketbol takımı neredeyse oraya yönelmesi olduğunu ifade ediyor.

7 yaşında futbola başlayan Berkan, sonrasında da birçok spor dalıyla ilgilendi. İstanbul'un en iyi takımlarında basketbol oynadı. 2 sene A takım seviyesinde profesyonel olarak oynandıktan sonra üniversiteye girip 2013 yılında fitness eğitmenliğine başladı. 1,5 sene Bellevue Residance'da eğitmenlik yaptıktan sonra bir tanıdığıyla ortak olarak Kuruçeşme'de spor stüdyosu açtı. 25 Aralık 2015'te ise kendi spor salonunu açtı. 4 seneyi aşkın süredir Dublex Bahçeli bir stüdyo çalıştırıyor.

Berkan Karabulut, Survivor 2020'ye katılma nedenini ise şu sözlerle anlatıyor:

"4 senedir kendimce bir çok şekilde emek verip aslında her defasında karşılığını aldığımı düşündüğüm ve bana başından beri inanılmaz motivasyon sağlayan Survivor mücadelesinde son noktalardayım bu yarışta zorlukları göğüsleyebileceğime ve yılmadan kendi yolumu takip edebilecek güce sahip olduğuma eminim.

Kolumda 2 sene önce yaptırdığım bir dövmem var, Fransızca "neden başladığını asla unutma" yazıyor. Onun üstünde de bir koi balığı var. Bunun anlamı Japon efsanesine göre ters akıntıya karşı giden bir nehirde azmi ve kararlılığı sayesinde nehrin sonuna ulaşıp ejderhaya dönüşen bir balık .