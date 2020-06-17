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    • Magazin
    • 17.06.2020 11:28
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    • 17.06.2020 11:38
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    Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı kurtardı!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün milyonlarca kişinin hayatına dokunan , intihara kalkışan adamın hayatını kurtardı. Bahçelievler'de bir elektrik direğine çıkan ve saatlerce orada bekleyip sosyal medyada canlı yayın yapan şahsı, olay yerine gelen ünlü sunucu Esra Erol ikna etti. Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi. Ömer K. aynı zamanda sosyal medya üzerinden canlı yayın yaparak çocuğunun zorla elinde alındığını söyledi.

    Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı Esra Erol kurtardı!

    Atv ekranlarında hafta içi her gün sat 16.20'de izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, bir kez daha hayat kurtardı. Bahçelievler, Yenibosna Ladin Sokak'ta bulunan bir elektrik direğine çıkan Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi.

    Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı Esra Erol kurtardı!

    Ömer K. aynı zamanda sosyal medya platformu Facebook üzerinden canlı yayın yaparak çocuğunun zorla elinde alındığını söyledi. Çevrede bulunan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleri ve itfaiye de olası bir yaralanma durumuna karşı hazır bekledi.
    Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı Esra Erol kurtardı!

    ESRA EROL İKNA ETTİ

    Yapılan uzun uğraşlar sonucu şahıs ikna olmayınca olay yerine televizyon sunucusu Esra Erol geldi. Esra Erol'un ikna çabalarına sonuç vererek şahıs çıktığı elektrik direğinden itfaiye yardımıyla indirildi.

    Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı Esra Erol kurtardı!

    Esra Erol bir süre şahısla konuştuktan sonra olay yerinden ayrıldı. Direkten indirilen şahıs ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
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