Sosyal medyadan canlı yayın yaparak intihara kalkışan adamı Esra Erol kurtardı!

Atv ekranlarında hafta içi her gün sat 16.20'de izleyici karşısına çıkan ünlü sunucu Esra Erol, bir kez daha hayat kurtardı. Bahçelievler, Yenibosna Ladin Sokak'ta bulunan bir elektrik direğine çıkan Ömer K. isimli bir şahıs çocuğunun zorla elinde alındığını iddia ederek yaklaşık 10 saat boyunca bekledi.