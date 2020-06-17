Survivor 2020'de dün akşam en önemli oyunlardan biri olan iletişim oyunu gerçekleşti ve her iki takım da kıyasıya mücadele etti. Sevdiklerini, ailesini görmek isteyen hem kırmızı hem de mavi takım canla başla mücadele ederken tek bir kazanan oldu. Survivor dokunulmazlık oyununun ikisini de kaybeden ve bireysel sembolü kazanıp dokunulmaz olan Elif hariç mavi takımın hepsi eleme adayı oldu. Peki Survivor'a bu hafta kim veda etti? Survivor SMS listesi 2020 birincisi kim oldu?

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLERDİ?

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı da Mavi takımdan çıktı; ancak oylama yapılmadı. Zira, Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Mavi takım yarışmacıları olan Ardahan, Evrim, Yasin ve Sercan eleme adayı oldu.

Bilindiği gibi, toplamda dört eleme adayının bulunması gerekiyor. Mavi takımda da Elif, bireysel dokunulmazlığın sahibi durumunda. Bu yüzden, Elif haricindeki yarışmacılar eleme adayı oldu.

Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı da Mavi takımdan çıktı; ancak oylama yapılmadı. Zira, Elif'in bireysel dokunulmazlığı bulunduğundan dolayı Mavi takım yarışmacıları olan Ardahan, Evrim, Yasin ve Sercan eleme adayı oldu.

Survivor SMS listesi 2020

Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.

Survivor'da 18. hafta Mavi Takım SMS sıralaması şöyle gelişti:

1) YASİN

2) Sercan

3) Evrim

4) Ardahan

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Bilindiği gibi, toplamda dört eleme adayının bulunması gerekiyor. Mavi takımda da Elif, bireysel dokunulmazlığın sahibi durumunda. Bu yüzden, Elif haricindeki yarışmacılar eleme adayı oldu.

SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?

Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

Sadık Ardahan Uzkanbaş, 1987 senesinde Ardahan'da doğdu ancak Adana'da ikamet ediyor. 8 yıl Adanaspor altyapı takımlarında forma giydi. Yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalınca bu süreçte askerliğini tamamladı. Ardından 2 yıl Dubai'de ilk yurt dışı deneyimini yaşadı. Türkiye'ye döndükten sonra aktif olarak sporla ilgilenen Sadık Ardahan Uzkanbaş, sonrasında Kazakistan'a giderek 6 yıl orada yaşadı.

Survivor 2020'nin büyük bir kısmında Gönüllüler takımında mücadele eden Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum. Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."