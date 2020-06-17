Survivor Anlat Bakalım kim kazandı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir Anlat Bakalım'da heyecan dolu dakikalar yaşandı. İzleyiciler şimdi heyecanla 17 Haziran Survivor'da Anlat Bakalım hangi yarışmacı-ünlü kazandı sorusuna cevap arıyor.
SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.
SURVİVOR'DA BU HAFTA KİM ELENDİ, ADADAN KİM GİTTİ?
Survivor'da ada konseyi toplandı ve Acun Ilıcalı SMS oylama sıralamasını açıklandı. En az oyu alan isim ARDAHAN adaya veda etti.
SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?
Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.
SURVİVOR'DA ÇEYREK FİNALE KİMLER KALDI?
Survivor'da çeyrek finale kalan isimler Nisa, Berkan, Barış, Cemal Can, Yasin, Sercan, Evrim ve Elif oldu.
SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?
Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 5
MAVİ TAKIM: 10
SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?
Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.
KIRMIZI TAKIM: 10
MAVİ TAKIM: 6