Survivor Anlat Bakalım kim kazandı sorusu programın sıkı takipçileri tarafından araştırılmaya başlandı. Heyecan dolu gelişmelerin peşi sıra yaşandığı Survivor'da bu akşam iki takım arasında kıran kırana geçen bir Anlat Bakalım'da heyecan dolu dakikalar yaşandı. İzleyiciler şimdi heyecanla 17 Haziran Survivor'da Anlat Bakalım hangi yarışmacı-ünlü kazandı sorusuna cevap arıyor.

SURVİVOR'DA ANLAT BAKALIM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da Anlat Bakalım oyununu kim kazandı sorusunun yanıtı belli oldu. Barış ve Furkan Korkmaz ikilisi Anlat Bakalım'ın kazananı oldu.