Kuruluş Osman'da Ertuğrul Bey için geri döneceği gün için heyecan sürüyor. Kuruluş Osman'a Hazal Hatun'un gelmesiyle dengeler giderek değişmeye başladı. Diziye Hazal Hatun karakteriyle Yeşim Ceren Bozoğlu'nun katılması heyecanın dozunu artırdı. Tarihte Osman Bey'in babası olan Ertuğrul Gazi'yi kimin canlandıracağı izleyiciler tarafından yanıt bekleyen bir soru olarak merak ediliyor. Son olarak Ertuğrul Gazi'yi usta oyuncu Ediz Hun'un canlandıracağı iddia edildi. İzleyiciler şimdi heyecanla yapılacak resmi açıklamayı bekliyor.

EDİZ HUN ERTUĞRUL GAZİ KARAKTERİNİ CANLANDIRACAK MI?

Kuruluş Osman izleyicilerini heyecanlandıran bir iddia ortaya atıldı. Dizide Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta ismi Ediz Hun tarafından canlandırılacağı konuşuluyor. Şu an dizideki kurguya göre Ertuğrul Bey Konya'da bulunuyor. Ve dizinin izleyiciler bu ismi canlandıracak oyuncuyu heyecanla bekliyor. Ancak konu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.