ABDURRAHMAN ALP KOLUNU YİTİRDİ, GAZİ OLDU

Sofia tarafından ağır biçimde yaralandıktan sonra Osman Bey ve diğerleri tarafından baygın halde bulunan Abdurrahman Gazi'nin yaraları derhal hekimler tarafından sarıldı ancak, hayatını kurtarmak için yaralı kolunun kesilmesi icap ettiği ortaya çıktı.

Bir süre dinlenerek operasyon için güç toplayan Abdurrahman Alp, başında bekleyen Osman, Gündüz, Bamsı ve Dündar beylerle helalleşti. "Kayı beylerinin yaveri Abdurrahman Gazi Allah yolunda bir kolunu verir de gözü bile kıpırdamaz" diyen Abdurrahman Gazi'ye, Osman Bey'in cevabı "Biz senin cenk destanlarınla büyüdük. Dayanasın Abdurrahman Gazi" oldu.

Abdurrahman Gazi, kolunu kaybettikten sonra yaşama tutunabilecek mi? Osman Bey, Abdurrahman Gazi'yi yaralayan Sofia'dan nasıl intikam alacak? Sofia'nın ölüm timi Osman Bey ve alplerine nasıl bir tuzak hazırlayacak?