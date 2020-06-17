ATV SON BÖLÜM MÜGE ANLI 17 HAZİRAN 2020 - Ayşe Altuntaş bulundu mu? Gözaltında şok gelişme

Müge Anlı en yaratıcı 50 isim listesine girdi. Bir televizyon programından çok daha fazlası! Türk televizyon tarihinin en çok zirvede kalan yapımı. En güvenilen isimler listesinde zirvede yer alan Müge Anlı, en çok izlenen yapım oldu. Türkiye Müge Anlı'ya inandı, ona güvendi! Çember daralıyor! Şüpheler onu gösteriyor! Görgü tanığı konuştu, kamera görüntüleri yayınlandı! 334 gün sonra 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş bulundu mu? Gözaltına alınan Mehemt Taşdelen hakkında yeni gelişme... Yangın'da cevabı aranan sorular! 3 kişiye ne oldu? Kundaklama mı yoksa cinayet mi? Muhtarlık iddiaları, Taraflar Müge Anlı canlı yayınında konuşuyor! Sinop'taki esrarengiz yangınla ilgili gelişmeleri Müge Anlı canlı yayınında!

ATV SON BÖLÜM MÜGE ANLI İZLE 17 HAZİRAN 2020 - TIKLA

Ayşe Altuntaş, gözaltındaki 2. gün. Ayşe Altuntaş'ı öldürme şüphesi ile gözaltına alınan Mehmet Taşdelen ile ilgili gelişmeler az sonra Müge Anlı'da... Sinop'taki şüpheli yangın! Hamile olduğunu neden söylemedi? Bir garip şakalar! Sinop yangınındaki kayıp 3 kişiye ne oldu? Sinop yangını! İntikam iddiası, bir garip şaka! 3 kişinin kaybolduğu yangında şüpheler kimi işaret ediyor?

Kayıp bir kadın, korkunç iddialar! 4 çocuk annesinin başına ne geldi? En son orada görüldü! Görgü tanığının işaret ettiği Pirinçci mevkiinde arama çalışmaları başlatıldı! Ayşe Altuntaş cinayetinde sona mı yaklaşıldı? Müge Anlı'nın aktardığı son dakika bilgisine göre Ayşe Altuntaş cinayetiyle ilgili baş şüpheli Mehmet Taşdelen, gece düzenlenen operasyon ile gözaltına alındı! 18 Temmuz günü esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan 4 çocuk annesi Ayşe Altuntaş, son olarak kuzeni Mehmet Taşdelen ile görüştü. Mehmet Taşdelen, Müge Anlı canlı yayınında 42 yaşındaki Ayşe Altuntaş ile birlikte, kaybolduğu günün sabahı İstanbul Sultangazi'de bulunan Pirinçci mevkiindeki ormanlık bölgeye gidip cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etmişti.