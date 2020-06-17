Müge Anlı'daki esrarengiz Sinop yangınında şoke eden detay! Perde arkasında aile içi cinayet mi var?

KAYIP KADIN HAMİLE MİYDİ?

Müge Anlı yeni bölümde kayıp kadın Nurten Özkaya'nın hamile olduğu iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Kayınvalide gelininin bir buçuk aylık hamile olduğunu söylerken Erdal Özkaya da böyle bir şey beklediklerini ve istediklerini söyledi. Programa katılan kişiler ise Erdal'ın çocuğunun hala hayatta olduğunu ve Almanya'da yaşadığını iddia etti. Almanya'daki cinayetle ilgili bir kan davası güldürdüğünü ve bu nedenle çocuğun Almanya'ya kaçırıldığını iddia eden kişiler Erdal'ın ara ara telefonla görüşme yaptığını dile getirdi.