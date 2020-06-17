Survivor Anlat Bakalım'da yine ünlüler ile Survivor yarışmacıları bir araya gelerek yasak kelimeleri kullanmadan en çok kelimeyi bilmeyi amaçlayacaklar. Survivor Anlat Bakalım'da bu kez de Nisa Bölükbaşı ile eşleşen Enis Arıkan izleyicileri ekrana kilitleyerek kahkahaya boğacak. Survivor yeni bölüm fragmanı ve Enis Arıkan'ın hayatına dair bilgileri haberimizin içeriğinde bulabilirsiniz.



ENİS ARIKAN KİMDİR?



Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur. Şebnem Bozoklu, Ezgi Mola sınıf arkadaşıdır.

Cips reklamı, Tadelle, Milliyet, Alaturca reklam çalışmalarında rol almıştır. Müjdat Gezen Tiyatrosu, DOT Tiyatro ve Craft Tiyatroda görev yapmasının yanı sıra dizilerde de rol almıştır.



ÖDÜLLERİ



2014 - 19. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri, Tiyatro Ödülleri, Yılın En İyi Erkek Oyuncusu, Garaj – Craft Tiyatro

2011 - 2. Antalya Televizyon Ödülleri: Komedi Dizisi En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu, Yerden Yüksek







Rol Aldığı Tiyatro Oyunları :

2013-2014 - Garaj, Yönetmen: İpek Bilgin – Craft Tiyatro,

2014 - Makas 2, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2012 - 2013 - Altın Ejderha, Yönetmen: Serkan Salihoğlu – DOT Tiyatro

2011 - 2012 - Kutlama, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2008 - 2009 - Vur /Yağmala /Yeniden - DOT Tiyatro,

2007 - 2009 - Kürklü Merkür, Yönetmen: Murat Daltaban – DOT Tiyatro,

2006 - 2007 - Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2006 - 2007 - Tuhaf Bir Aile – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2005 - Herostratusu Unut – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2004 - Artiz Mektebi– Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2003 - Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu,

2001 - Pilli Gelin - Seden Kızıltunç,

2000 - Kereviz Festivali - Seden Kızıltunç



FİLMLERİ VE DİZİLERİ



2014 - Hayat Ağacı (Arif Gür) (TV Dizisi)

2014 - Cesur Hemşire (TV Dizisi)

2012 - Uçurum (Kutlu) (TV Dizisi)

2010 - 2011 - Yerden Yüksek (Sabit Cezzar) (TV Dizisi)

2010 - Aşk ve Ceza (TV Dizisi)

2009 - Kapadokya Düşleri (Ahmet) (TV Dizisi)

2008 - Kurtlar Vadisi Pusu 2. Sezon (TV Dizisi)

2007 - Genco (Cüneyt) (TV Dizisi)

2004 - Kadın İsterse (TV Dizisi)

2002 - Çekirdek Aile (TV Dizisi)

2002 - Yıldızların Altında (TV Dizisi)

2001 - Hırsız (Cem) (TV Dizisi)

1999 - Zilyoner (TV Dizisi)

1998 - Gülerken Ağladık (TV Dizisi)

1998 - Aynalı Tahir (Erman) (TV Dizisi)