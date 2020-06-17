Dizilerde sıkça yüzünü gördüğümüz Ceyhun Fersoy, izlediği maç sonrasında sinirlerine hakim olamayınca başarılı futbolcu Felipe Melo ile karşı karşıya geldi. Ceyhun Fersoy'un Felipe Melo'ya küfür etmesi gündemde büyük yankı uyandırınca ünlü oyuncunun ne yazdığı da merk edilmeye başlandı. Felipe Melo'nun ifşa ettiği Instagram paylaşımını haberimizde görebilirsiniz. Ayrıca Ceyhun Fersoy'un hayatına dair bilgileri de derledik.



CEYHUN FERSOY INSTAGRAM HESABI

ÖZÜR DİLEDİ



Galatasaray'ın eski futbolcusu Felipe Melo ve Fenerbahçeli olduğu bilinen dizi/ sinema oyuncusu Ceyhun Fersoy arasında sosyal medya üzerinden polemik yaşandı.Felipe Melo, Emre Belözoğlu'nun gördüğü kırmızı kart sonrası instagram hesabından, "Daha maça bile girmeden kırmızı kart gördü." paylaşımını yaptı. Bu paylaşımın ardından oyuncu Ceyhun Fersoy'un kendisine küfür ettiğini açıklayan Melo, "Sanatçı toplumun aynasıdır denir ama bu kendini sanatçı zanneden şahsiyet Türk toplumuna hiç mi hiç yakışmıyor" sözleri ile ünlü oyuncuyu ifşa etti. Daha sonrasında Fersoy maç gerginliğinden dolayı küfürlü konuştuğu için herkesten özür diledi.





CEYHUN FERSOY KİMDİR?



Ceyhun Fersoy, 18 Temmuz 1982 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Çocukluğu babasının mesleği gereği İsviçre, Fransa ve İstanbul üçgeninde geçti. İlk, orta ve lise eğitimini İsviçre, Fransa ve İstanbul'da tamamladı. 2000-2001 yıllarında TÜRVAK Sinema Televizyon Eğitim Merkezi Yapım Yönetim Bölümü'nde eğitim aldı.



Eğitimine 2005-2006 yıllarında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Actor Studio'da devam etti. 2005 yılında BKM Atölye çalışmalarına katıldı. BKM yapımı 'Bir Demet Tiyatro' dizisinde bir rol aldı.



Ceyhun Fersoy, 'Bir Demet Tiyatro'nun yanı sıra Ana Kuzusu, Kurtlar Vadisi, İki Aile dizileri ile Neşeli Gençlik filminde ve Seksenler, Çocuklar Duymasın dizisinde rol aldı. Oyuncu Begün Öner ile evlidir.



Film ve Dizileri :

2011 – 2014 – Seksenler

2010 – 2012 – Çocuklar Duymasın

2011 – Max Maceraları: Kralın Doğuşu

2011 – Kutsal Damacana: Dracoola (Kutsal Damacana 3: Dracoola)

2010 – Bana Bunlarla Gel

2009 – Hicran Yarası

2009 – Güneşi Gördüm

2008 – Destere

2007 – Avrupalı

2007 – Neşeli Gençlik

2007 – Çatı Katı

2006 – İki Aile

2005 – Tombala

2004 – Kadirşinas

2003 – Kurtlar Vadisi

2000 – Ana Kuzusu 1997 – Bir Demet Tiyatro

BEGÜM ÖNER KİMDİR?

Begüm Öner, 1989 yılında Almanya'da doğmuştur. Annesiyle babasının iş sebebiyle Almanya'ya gittiği dönemde Almanya'da doğmuştur. Bir abisi vardır. 1992 yılında İki buçuk yaşındayken Türkiye'ye döndü. İstanbul'da 10 yaşında bir ajansa yazıldı ve şöhret olmaya başladı. Reklam filmleri diziler derken Tv dünyasının vazgeçilmez oyuncularından oldu. İlk kez 11 yaşında bir çikolata reklamında oynadı. Televizyon ve dizi oyunculuğu kursuna gitti.



İstanbul Ticaret Üniversitesi İstatistik Bölümünden mezun oldu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Seksenler" dizisinde pastacı Sami beyin kızı Elvan karakterini canlandırdı.

2014 yılında Müfit Can Saçıntı'nın yönetmenliğini yaptığı, senaryosunu Birol Güven'in kaleme aldığı "mandira-filozofu" adlı filmde başrollerinde Müfit Can Saçıntı, Rasim Öztekin,Ayda Aksel, Kemal Kuruçay, Eser Eyüboğlu, ve Begüm Öner paylaştı.

2015 yılında vizyona girecek olan "Öğrenci İşleri" adlı sinema filminde Murat Akkoyunlu, Fırat Tanış, Yeliz Şar, Begüm Öner, Bülent Çolak ile birlikte rol aldı.

Film ve Dizileri :

2015 - Öğrenci İşleri (Sinema Filmi)

2014 - Mandıra Filozofu

2011 - 2013 - Seksenler (TV Dizisi)

2012 - Arka Sıradakiler (TV Dizisi)

2011 - Arka Sıradakiler Umut(TV Dizisi)

2009 - Recep İvedik 2

2008 - Melekler Korusun (TV Dizisi)

2007 - Tılsım Adası

2007 - Bez Bebek (TV Dizisi)

2004 - Dayı (TV Dizisi)

Oynadığı Reklamlar :

Avea

Haribo

Topkek

Crunch

Algida

Lolipop

Garanti Bankası

Turkcell İnternet Reklamı

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