Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu'nu ihbar etti! Çocuk kaçırma şikayeti...

Dilekçede, akşam olmasına rağmen çocuğu getirmediğini ileri süren Kaplan, 'Ben de iş ortağını aradım. Yarın kızımı getireceğini söyledi. Ertesi gün yine aradım fakat ulaşamadım. Kızımı birkaç gün sonra teslim etti. Nereye götürdüğü hakkında bilgi vermedi. Her ikisi de Avrupa vatandaşı olduğundan yurt dışına gidebilirler diye endişe ettim' ifadelerini kullandı.

