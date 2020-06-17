Meral Kaplan eşi Erhan Kanioğlu'nu ihbar etti! Çocuk kaçırma şikayeti...

Meral Kaplan ve iş adamı Erhan Kanioğlu 2011 yılında nikah masasına oturmuştu. Çift 2015 yılında kızları Eda'yı kucağına almıştı. Kaplan ve Kanioğlu, geçtiğimiz yıl şiddetli geçimsizlikten mahkemelik olmuş ve boşanma kararı almıştı. Boşanma davası devam ederken, ünlü oyuncu eşinden farklı iddialar ileri sürerek şikayetçi olmuştu.
ÇOCUĞUMU GEÇ TESLİM ETTİ
Çift arasında son sorun geçtiğimiz 29 Ekim haftası yaşandı. Meral Kaplan, savcılığa başvurarak Erkan Kiani'den şikayetçi oldu. Kaplan şikayet dilekçesinde, boşanma aşamasındaki Erhan Kiani'nin, kızını mahkeme kararına göre her ayın birinci ve üçüncü hafta sonu çocuğu göreceğine dair karar olduğunu, 26 Ekim günü Kiani'nin eve götürerek çocuğuyla birlikte vakit geçireceğini, aynı günün akşam saatlerinde geri bırakacağını söylediği için Ela'yı alıp götürdüğünü kaydetti.
Dilekçede, akşam olmasına rağmen çocuğu getirmediğini ileri süren Kaplan, 'Ben de iş ortağını aradım. Yarın kızımı getireceğini söyledi. Ertesi gün yine aradım fakat ulaşamadım. Kızımı birkaç gün sonra teslim etti. Nereye götürdüğü hakkında bilgi vermedi. Her ikisi de Avrupa vatandaşı olduğundan yurt dışına gidebilirler diye endişe ettim' ifadelerini kullandı.
29 EKİM GÜNÜ TESLİM EDECEKTİM
Kaplan'ın iddiaları ardından savcılık tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesi alınan Kiani, Kaplan ile görüştüğünü, 29 Ekim tatili olduğu için kendisinde kalabileceğini söylediği için 26 Ekim günü Ela'yı almaya gittiğini belirtti. Kiani, "Kaplan'ın evinin garajına gittiğimde yardımcı bayanın Ela'yı çantası ile hazırlayıp getirdi."
"Kızımla ayrıldım. Bir önceki telefon görüşmesinde de çocuk ile beraber şehir dışına gideceği bilgisini verdim. Aramızda anlaştık. Kızımı 29 Ekim'de geri getireceğimi bilmesine rağmen 27 Ekim'de beni arayarak, "çocuğu bir saat içinde getirmezsen polisi arayacağım" dedi. Zaten Ela hakkında adına çıkarılmış yurt dışı çıkış yasağı var" ifadelerini kullandı.
TAKİPSİZLİK ÇIKTI
Savcılık, Kaplan'ın kendi rızasıyla müşterek çocuk Ela'yı teslim ettiği, 29/10/2019 günü teslim etmek üzere anlaştıkları için Erkan Kiani'nin suçu işleme kastının bulunmadığı gerekçesiyle dosyaya takipsizlik kararı verildi.