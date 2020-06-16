Survivor kimdir? Survivor'da Yasin'in SMS birincisi olmasının ardından mavi takımdan eleme adayı olarak Sercan, Evrim ve Ardahan çıktı. Sembol finalini kazandığı için Elif Gören Yıldırım bu hafta elenmeyecek ve çeyrek finale direkt olarak kalacak. Heyecan dolu gelişmelerin yaşandığı ada konseyinden Acun Ilıcalı yarışmaya veda eden ismin Ardahan olduğunu açıkladı. Peki, Ardahan Uzkanbaş kaç yaşında, nereli ve ne iş yapıyor? İşte hayatı

SURVİVOR ARDAHAN KİMDİR?

1987 yılında Adana'da doğan ve hala Adana'da yaşayan Sadık, 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynadı ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kaldı, zaman bulduğu o arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti ve askerden geldikten kısa bir dönem sonra ilk yurtdışı tecrübesini yaşadı.

Önce Dubai'ye gidip 2 yıl orada kaldı, sonrasında Türkiye'ye dönüşüyle birlikte spora tekrar zaman ayıran Uzkanbaş, Kazakistan'a geçti ve orada da 6 ay bulundu.

Sadık Ardahan Uzkanbaş kendisini şöyle tanımlıyor:

"Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip, yeni yerler görmek istiyorum. Ve şu an hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da bulunduğum için kendimi oldukça şanslı hissediyorum, hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, ben de arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum."

SURVİVOR SMS OYLAMA SIRALAMASI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Mavi takımdan SMS birincisi YASİN oldu. Elif'te sembol finalini alarak çeyrek finali garantilediği için böylece mavi takımdan eleme adayları Sercan, Ardahan ve Evrim olarak şekillendi.

SURVİVOR'DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da iki takım arasındaki kıyasıya mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 5 skorla MAVİ takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 5

MAVİ TAKIM: 10

SURVİVOR'DA ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kırmızı ve mavi takım ödül oyununu kazanmak için mücadele etti. İki takım arasındaki mücadele sona erdi. Kazanan takım 10'a 6'lık skorla kırmızı takım oldu.

KIRMIZI TAKIM: 10

MAVİ TAKIM: 6

SURVİVOR'DA İKİ DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da cumartesi ve pazar akşamı gerçekleştirilen ödül oyunlarını mavi takım kazandı. Böylece salı günü adaya veda eden isim mavi takımdan olacak. Elif sembol finalini kazanan isim olduğu için adaya veda etmeyecek. Böylece şu anlık adaylar Sercan, Yasin, Evrim ve Ardahan oldu. Mavi takımdan SMS birincisi olan isim elenmeyecek. Elenen isim SMS birincisi olmayan diğer üç kişi arasından en düşük oyu alan isim olacak.

SURVİVOR YENİ TAKIMLAR KİMLERDEN OLUŞTU?

Bireysel mücadelede Cemal Can'ı yenen isim Ardahan ilk yarışmacıyı seçme hakkı kazandı. Ayrıca sembol finalini Elif kazandığı için direk Ardahan'ın takımına dahil oldu. Ardahan mavi takımı seçerek Elif'in ardından Sercan'ı takımında istedi. Cemal Can ise bu hamleye karşı Berkan'ı seçti. Ardahan bunun üzerine Yasin'i seçti ancak ortalık bir anda karıştı. Nisa'nın Sercan'ın olduğu takıma gelmek istememesi ve Cemal Can'ın Barış demesi bir süreliğine karışıklığa neden oldu. Ardından Cemal Can Nisa diyerek ikinci tercihini yapmış oldu.